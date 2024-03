Pole para Bastianini por delante de Viñales y Bagnaia cuarto. 16:00 Sprint-Corriere.it

(Paolo Lorenzi)Tuvo que esperar más de un año y medio, Ena Bastianini, para volver al primer lugar. 2022 fue la temporada que le llevó a Ducati oficial, y el año siguiente fue un calvario con una fractura en el hombro y perderse ocho carreras. El 2024 empezó con una sonrisa. allá ducati 24 Le gusta, su forma física es buena y ha recuperado la confianza en sí mismo: “Sabía que podía ser rápido – admite el rumano – y me sentí bien inmediatamente con la nueva bicicleta. Veremos en la carrera”.

Aún no hay reacciones a la carrera, salir delante es de gran importancia, sobre todo en la carrera al sprint (esta tarde a las 16 horas), que es una carrera corta e intensa, pero Enea también puede hacerlo bien el domingo; Hace dos años era especialista en gestión de neumáticos. A distancia puede resultar una sorpresa. Dos corredores más rápidos en la primera fila, Viñales Con Aprilia, a pesar de la molesta gastroenteritis, y Martin, el rey de las carreras rápidas con Ducati Pramac. Bagnaya, menos decisivo, acabó cuarto, ayer cometió un error en la preparación, el sábado Desmosedici reequilibró; Las cosas fueron mejor (en el último intento solo pagué 20 milésimas de… bastianinipero en la meta el retraso aumentó) al ritmo, sin embargo, quizás aún quede algo por arreglar.

no decepciona acosta, se mantiene entre los diez primeros con el séptimo mejor tiempo. Habría sorprendido a Márquez, que aspiraba a la primera fila, pero se fue al suelo en la primera vuelta (perdiendo el liderato): una caída de 200 km/h habría sobresaltado a todos, y tardó dos minutos en cambiarse de traje. Y se fue de nuevo. Acabó octavo con algo de arrepentimiento, pero en la carrera larga, el domingo, podría remontar.

El noveno puesto de Quartararo es el primer indicio del trabajo de desarrollo que Yamaha ha emprendido este invierno para recuperar su posición por delante de Ducati, Aprilia y KTM; Todavía no es suficiente, pero después de tantas carreras que comenzaron en el medio del campo, un poco de luz levanta la moral. Marco Bizzicchi La sexta vez sale desde la segunda fila. Otra confirmación del regreso paulatino a sus niveles, tras el intento realizado en Qatar (Ducati 2023 tiene puntos fuertes y puntos decisivos que hay que comprender mejor).