Video- Sticchi Damiani a CL: “Nunca olvidaré la historia de Umtiti”

Al término del partido ante el Bologna, el presidente Stecci Damiani habló con el Calcio Lecce sobre esta temporada.

pelinio. “Fue una salvación emocionante, conseguida un día antes y con un equipo que es el más joven del Campeonato de Italia, lleno de debutantes que tuvieron la oportunidad de competir a estos niveles con el Lecce. Obtuvimos todos los datos sobre su destino desde diciembre. En cambio logramos un torneo emocionante, felicidades al entrenador, Pantaleo Corvino y Stefano Trinchera por el entrenador que logró sacar lo mejor de estos jugadores. Traté de apoyar a todos.

Reanudar. «Para concluir esta temporada hay que esperar a la etapa final del Campeonato de Primavera, pero esta ya es una temporada aún en la historia de Lecce. Estamos listos para reiniciar y planificar todo. Estos días fueron muy agitados, todo sucedió en unas pocas horas. Ya podemos empezar a trabajar para el próximo año».

UMTITAS. «Su historia es increíble. Pero ella no es la única. Esta es una temporada llena de neumáticos, una que nunca olvidaré. Pero me gusta pensar en historias que aún no se han escrito”.