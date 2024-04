“Ahora puedo decirlo, ya llevo dos meses callado”.

Un jubiloso Alberto Zangrillo comenta sobre el objetivo estacional alcanzado: “La redención pacífica que nos prometieron ha llegado, estoy muy feliz. Hoy fue importante sobre todo porque los chicos contribuyeron mucho a la cohesión entre el equipo, el entrenador y la afición. Esto es muy importante. Puedo decirlo ahora, ya llevo dos meses callado: hace mucho que no sucede. Ahora planifiquemos nuestro futuro paso a paso. Frente a la grada norte siento un gran sentido de responsabilidad, ellos son nuestra afición más representativa: hemos fomentado el relevo generacional y los niños están aprendiendo los valores del deporte de forma limpia.

“Las lesiones anteriores no me hicieron sentir en paz por un tiempo. Me gustaría mencionar a Thorsby, que hoy jugó un gran partido. Señor Ranieri bromeó: “¿Tenías que jugar un partido así hoy?” Vrindrup también ha jugado bien y forma parte de un programa inigualable, junto con los demás escandinavos. ¿Gilardino reformado? Todo el crédito es para el entrenador, los jugadores y las elecciones técnicas. Lo amo, lo he protegido personalmente: estoy de su lado, pero no soy un presidente maestro que pueda decidir unilateralmente. Es delicado y hay que sentir su voluntad también, pero desde esta noche está claro que el equipo está con él. Sería doloroso, sobre todo para mí, perderlo: para mí existen todas las condiciones para continuar. “En las gradas estaba Johannes Spurs, un gran talento que fue descubierto por muchos Vrindorp y Gudmundsson”, explica Zangrillo.

“¿Sidio Corradi? Él es parte de mi juventud, me llamó después de sufrir una enfermedad cardiovascular y sé que está en buenas manos. Quería recibir sentimientos de la tribuna norte: siempre había estado ligado a esta empresa y a esta ciudad. El honor era inevitable”, comentó Gilardino, citado por DAZN.