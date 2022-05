Voleibol, Carrera 2, Final del campeonato: Conegliano vence a Monza

Monza congliano 2-3 (25-23, 25-23, 16-25, 20-25, 10-15)

–

Monza se rinde, tras otra maratón de voleibol, pero la tricolor no iba a caer esta vez. Pero Conegliano salió de una situación muy complicada, cuando se vio 0-2 abajo en su segundo partido de campeonato. Un regreso digno del escudo de armas del Team Santarelli. Quien ahora regresa a casa (sábado), pero con un espíritu completamente diferente. Gaspari envía a Oro van Heck, Ritke Danesi, Larson Daviskiba y la iglesia parroquial al campo. Santarelli responde con Wolosz-Egonu, De Kruijff-Folie, Plummer-Sylla y De Gennaro. El primer grupo es inmediatamente fichado por Monza, que comienza con una gran determinación, aprovecha dos errores de Sylla y Egonu y construye una ventaja de +5 en 13-8. Santarelli pone a Courtney en aprietos mientras Egonu construye el adelantamiento por su cuenta a 15-16. Imoco también utiliza a Caravello en la segunda línea de Folie para ajustar la recepción mientras Orro muestra sentimiento con Danesi y busca huecos para los atacantes. En la final, fue Van Heck quien cerró el punto decisivo en ventaja de Monza. En el segundo set, Imoco ya no cometió el error de dejar escapar a Monza. Más reactivo en defensa, empiezas a apretar el juego con Egonu y Power Plants y tienes la ventaja, obligando a Monza a forzar más. Orro pasa con Davyskiba desde el segundo y Van Hecke intenta cruzar la Muralla Veneciana. Danesi del pub encuentra 15 en total. Gaspari prueba la carta Stysiak pero Egonu siempre marca la diferencia subiendo los tres colores hasta +3. Monza no se rinde y sigue encontrando la conexión con Stysiak.