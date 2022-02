Campo chico adios ya escrito

Parece que este movimiento ha estado en casa durante semanas seguidas. Álvaro Morata Al Barcelona, ​​pero al final no hubo vuelta a LaLiga, y sobre todo estuvo la llegada de la Juventus Vlahovic: Vienen meses complicados contra el español en la Juventus, así como para quienes lo poseen fútbol de fantasía. Perspectivas de propiedad El español se ha reducido mucho de tamaño con la llegada del serbio procedente de la Fiorentina: es difícil (pero no imposible) incluso pensar en un tándem de ataque, y de momento está claro que Morata no es la primera opción de Allegri, también dada el peso de la inversión que hizo la Juventus a favor de Vlahovic.