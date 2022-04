Absueltos Agnelli, De Laurentiis y todas las empresas implicadas – Corriere.it

El fiscal Giuseppe Chin había solicitado 12 meses de suspensión para el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, 11 meses y 5 días para Aurelio De Laurentiis del Nápoles y 16 meses y 10 días para el extécnico de la Juventus, Fabio Parazzi. Un total de 59 directores ejecutivos fueron absueltos

Investigación de plusvalías en el fútbol italiano Terminó en problemas. De hecho, todos han sido absueltos. El 15 de abril, 59 entrenadores y 11 clubes (cinco de ellos de la Serie A: Juventus, Napoli, Genoa, Sampdoria y Empoli) en el fallo de la Corte Nacional de la NFL. El fiscal Giuseppe Chin solicitó, entre otras cosas, al presidente de la Juventus, andrea agnelliY un año de prevención y 800.000 euros de multa para el presidente del Nápoles. Aurelio De Laurentis11 meses y 5 días de sanción y multa de 392.000 euros para la empresa y el exjugador de la Juventus,fabio paratici, 16 meses y 10 días de inhibición. Las solicitudes no se aceptan como todas las demás solicitudes. Esto es solo de primera clase. A mediados de mayo puede haber un proceso de apelación, antes de concluir con el Consejo de Seguridad de Coni que podría anunciarse un mes después dada la gran cantidad de situaciones a analizar.

Ahora toca esperar los motivos de la sentencia, pero está claro que Sentencia elimina el sistema de acusación Fundado en El convencimiento de la capacidad de establecer una evaluación correcta y objetiva de los jugadores. : A partir de este supuesto, el fiscal general vio que podía determinar los valores inflados asumidos y, en consecuencia, las llamadas ganancias de capital fantasma. Según la investigación, el canje abultado de decenas de jugadores les habría hecho llegar, solo a primera división, a una cantidad superior 110 millones de euros Lo que ayudaría a equilibrar los frágiles balances de once empresas. La teoría acusatoria es aparentemente indemostrable.

La defensa de las empresas participantes, con la Juventus a la cabeza, comenzó con una pregunta: ¿Cómo se calcula el valor de un jugador de fútbol? ¿Cómo se puede determinar el precio de la etiqueta y su propósito? Ejemplo: Pablo Moreno, el talento español, fue vendido por la Juventus al Manchester City por 10 millones de euros, en un intercambio que trajo a Félix Correa a Turín por una cantidad similar. Según ciertos criterios, el valor de Moreno era de 2 millones para la Fiscalía General. ¿Quién tiene razón? la juventus en particular Recurso contra el recurso presentado por el Ministerio Público ante el sitio especializado Transfertmarkt Como supuesto garante de la objetividad del valor del jugador. Lo hizo citando una entrevista que Martin Freudel -funcionario de la Bundesliga en Transfertmark- concedió en el portal holandés: Follow the Money. Soy trabajador social -le dice Freudel al holandés- y dedico parte de mi tiempo libre en casa a mis evaluaciones de procesamiento informático. Lo hago por hobby, pero la industria del fútbol que mueve millones me toma muy en serio. Estoy colaborando con Transfertmark por diversión: Crazy Contrast. El tribunal parece haberlo escuchado.