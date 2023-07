Copa Mundial Femenina 2023 Italia vs Argentina: horario de transmisión de TV, dónde ver

Italia hará su debut en la Copa Mundial Femenina 2023 contra Argentina mañana, lunes 24 de julio, frente a alrededor de 22,000 espectadores en Eden Park en Auckland (inicio a las 8 a.m. hora italiana, en vivo en Rai 1 a partir de las 7:30 a.m.). Un partido que la Selección Nacional Femenina, que terminó en el North Harbour Stadium, no puede esperar para jugar, lo que demuestra que el grupo ha rechazado la decepción de la Eurocopa 2022 y está listo para brindar entretenimiento y emociones a los fanáticos italianos y más allá.

“Espero un partido muy difícil – dijo Milena Bertolini en la conferencia de prensa – que no será fácil porque Argentina tiene buenas jugadoras técnicamente y tienen un carácter muy fuerte. Lo importante es la actitud y la confianza en nuestras cualidades”. Teniendo en cuenta los avances de las últimas semanas y el excelente rendimiento que ha presentado el amistoso contra Nueva Zelanda, el equipo entendió perfectamente las peticiones del técnico, quien añade: “En los últimos entrenamientos hemos encontrado algunos trucos para jugar y poner en aprietos a nuestros rivales. Tenemos que ser realistas y fundamentales, intentando siempre hacer lo mejor y lo más sencillo, sobre todo de cara a la portería. El lado emocional influye mucho en estos partidos y por eso es mejor jugar sencillo”. También estará en el partido Ariana Caruso, quien se ha recuperado por completo de un traumatismo por hiperextensión en la rodilla derecha.

Melina Bertolini llevó al equipo a su segunda clasificación consecutiva para la Copa del Mundo, una hazaña nunca antes lograda por Italia. Sin embargo, la liquidación está prohibida. Entre los 23 jugadores convocados hay muchos jóvenes (solo están confirmados 10 jugadores que estuvieron presentes hace cuatro años en Francia), la renovación ha comenzado pero habrá que permanecer anclados en el presente para disfrutar mejor de la aventura del Mundial. “Este torneo debe dar continuidad a nuestro proceso de crecimiento. Es un camino emprendido en 2019, nuestro camino aún es un movimiento joven y es importante que hagamos un buen trabajo para acercar cada vez a más personas al fútbol femenino”.