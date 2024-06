Recientemente, el gobierno húngaro ha tenido que afrontar dos situaciones delicadas: la primera, relacionada con casos de abuso sexual infantil encubiertos por quienes estaban en el poder, que provocaron la dimisión de la presidenta Katalin Novak y la salida de la ex ministra de Justicia Judit. Varga de la vida pública. El segundo se refiere a grabaciones que contienen acusaciones de corrupción contra figuras del régimen gobernante que definieron el ascenso político de Peter Magyar. Magyar, ex miembro del partido gubernamental Fidesz, es ahora el líder de TISA, una entidad política que ocupa el segundo lugar en las encuestas para las elecciones de Bruselas y que espera unirse al PPE. En su campaña electoral, además de la lucha contra la corrupción, se presenta como el pacificador del país contra el divisivo Primer Ministro y su política de odio.

pero vamos En orden: las fuerzas gubernamentales de Viktor Orban avanzan hacia la doble cita electoral del fin de semana – europea y administrativa – en una muestra de confianza. Uno de los principales temas de campaña de Orban es la guerra en Ucrania. Es un tema que se utilizó útilmente hace dos años en las elecciones legislativas. En aquella ocasión, el Primer Ministro dejó claro que este conflicto no concernía a Hungría y que la misión del gobierno que encabezaba era distanciar al país de él y de sus horrores. “Los húngaros no deberían pagar el precio de una guerra que no les concierne”, afirmó el dirigente en defensa de los intereses nacionales y la seguridad de los húngaros. Más recientemente, Orban también habría precisado que hay grupos de trabajo en Bruselas que trabajan para garantizar la capacidad de la OTAN de participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

En cuanto al resto del discurso. Orbán, particularmente eficaz en los centros rurales, se centra en lo que él y sus seguidores creen que es el fracaso de la Comisión Europea saliente: las políticas migratorias, la crisis en Ucrania y los aspectos económicos, por nombrar algunos.

El líder del partido Fidesz considera que el federalismo europeo es una idea condenada al fracaso. En su opinión, la renovación de la familia europea sólo puede confiarse a la libertad de Estados soberanos, libres de la interferencia de la odiada tecnocracia liberal y progresista de Bruselas y con pleno control de su propio destino. En resumen, los países de origen son libres de mantener su identidad y no verse amenazados por los manipuladores del capital global, cuyo brazo ejecutivo estará en las ONG, y por un gran número de inmigrantes musulmanes. Porque para Orban la identidad cultural europea es inequívocamente cristiana. El régimen de poder, que es su espíritu y principio inspirador, no quiere inmigrantes en suelo húngaro.

uno de los camiones Quizás su principal motivo de orgullo para Orban sea su capacidad para plantar cara a Bruselas y defender el principio de soberanía nacional. Que está cerca de su corazón; Dijo: “No queremos que la Unión Europea se convierta en una superpotencia”. Una superpotencia capaz de imponer prácticas y visiones de asentamiento. En cambio, el “hombre fuerte húngaro” puede decir que salvó a su país de la difusión de valores ajenos a la espiritualidad húngara, la dictadura de las ideologías de género y la mentira de la universalidad.

De julio a diciembre, Hungría ocupará la presidencia rotatoria del Consejo de los Estados miembros, y muchos en Bruselas duermen ansiosos, temiendo que durante el semestre europeo Orban pueda descarrilar los procesos que Bruselas ha previsto a favor de Ucrania (incluido el se unen las negociaciones). Y contra Rusia.

Según las expectativas mencionadas por el portal. Index.huEl partido gubernamental Fidesz podría obtener 11 escaños, uno menos que hace cinco años, seis escaños para Tisza y cuatro escaños para el grupo de centro izquierda de la Coalición Democrática (DK), los Socialistas (MSZP) y el Diálogo para Hungría ( Barbiszd). Magyarországért, tarde). En la actual situación electoral, TESA podría convertirse en el segundo partido del país; En él se encuentran las esperanzas de quienes quieren el cambio.

tu tambien votas Para las elecciones administrativas, en Budapest, donde se espera que el alcalde saliente, Gergely Karacsony, sea reelegido pero con perspectivas de gobierno menos fáciles que antes, y en el resto del país.

Para la oposición de centro, centroizquierda y liberal será importante conservar lo que tienen: los 15 distritos y las 11 capitales de Budapest, y tal vez conseguir algo más, pero muchos expertos tienen dudas, sobre todo en este último punto, y dicen que la La oposición democrática no es tan cohesiva y organizada como es. Basta, ésta es una de sus muchas debilidades.