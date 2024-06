Israel, choques en la marcha de la ciencia. Ghafir amenaza: “Dejar de apoyar a Netanyahu hasta que vea un acuerdo sobre la calma en Gaza”.

Se declaró la tensión y, a la hora señalada, llegaron los enfrentamientos. Unas horas antes del inicioMarcha de banderasPara el “Día de Jerusalén”, la disputada ceremonia para celebrar la reunificación de Jerusalén en la posguerra Guerra del 6 En los días de 1967, se produjeron incidentes violentos entre jóvenes judíos y árabes en la Ciudad Vieja. Según el sitio ynet Jóvenes judíos atacaron a un periodista del periódico Haaretz Nir Hasson. La marcha, en la que según la policía deberían participar virtualmente 20 mil personas Con tres mil policías desplegados, comenzarás en la Puerta de Damasco, que conduce a la parte árabe de la Ciudad Vieja y luego deberás continuar hacia el interior. “Muerte a los árabes” fue uno de los cánticos entonados por los nacionalistas extremos que participaron en la marcha. Los manifestantes también corearon consignas antiislámicas frente a la Puerta de Damasco, un lugar de encuentro para los palestinos en Jerusalén Este que ven la marcha como una escalada. excitación.

Las provocaciones comenzaron por la mañana, cuando cientos de creyentes judíos, incluido el ministro del gobierno, Isaac Wasserlöf y el representante Isaac Crozier (Ambos son poder judío) – Subieron al Monte del Templo, que para los judíos es considerado el Monte del Templo. Policía – segundo Haaretz – Detener a algunos de estos fieles que intentaban rezar y ondear banderas israelíes, acciones prohibidas por las normas vigentes allí. Fue el ministro de Seguridad Nacional y líder de extrema derecha quien encendió las llamas el martes. Itamar Ben GvirAnunciando su presencia en una marcha: “El Monte del Templo y Jerusalén ella es nuestra. “Tenemos que atacarles donde más importa”. “Marcharemos hacia la Puerta de Damasco y anuncio por la radio militar que iremos al Monte del Templo a pesar de ellos”.

En el plano político, Ben Gvir sigue amenazando la estabilidad de la mayoría. No quiere saber del fin de la operación militar Gaza Por días con mi colega Bezalel Smotrich (El sionismo religioso) amenaza con derrocar a Netanyahu. Hoy dio el primer paso: declaró a su partido movimiento de extrema derecha Otzma Yehudit“Suspenderá” su participación en la coalición de gobierno hasta que el primer ministro presente detalles de la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes propuesta por Estados Unidos. “Mientras el Primer Ministro siga ocultando los detalles del acuerdo, Otzma Yehudit Terminará tu publicación. A la coalición”, escribió en X, y no votará con la coalición gobernante en la Knesset. Juffair y otros diputados de extrema derecha dijeron que no aceptarían un acuerdo agitación Poner fin a la guerra a cambio de la liberación de los rehenes.

El líder del partido “Poder Judío” señaló el lunes a Netanyahu: “Le pregunté si podía echar un vistazo al borrador del acuerdo”, dijo, “y aceptó, diciendo que podía ir a su oficina. ” Entonces puedo ver el borrador con mis propios ojos. Lamentablemente cuando fui, sus asistentes me dijeron que él no estaba. no hay ningún proyectoEl mismo día, fuentes de la Oficina del Primer Ministro anunciaron que le habían explicado a Ben Jvir que en el posible acuerdo “la guerra no tiene fin”.

Hoy, la extrema derecha en el gobierno ha regresado al poder. “Todas las negociaciones con Hamás sólo se llevarán a cabo Bajo presión a raya“, dijo el Ministro de Defensa Yoav Galant Que sobrevoló hoy las fronteras con Gaza y el Líbano. “Los ataques del ejército israelí son visibles en todos los frentes. Y añadió: “Avanzaremos y agotaremos al enemigo”.

Juffair también pidió una operación militar contra LíbanoHoy, un hombre sirio abrió fuego cerca de la entrada de la embajada estadounidense, A Beirut. “Nuestra tierra no puede protegerse y puede haber paz en el Líbano: debemos quemar y destruir todos los bastiones de Hezbolá. ¡Guerra!”, declaró el Ministro de Seguridad en un video publicado en las redes sociales