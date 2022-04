«¿Las masacres en Ucrania? Putin no tiene nada que ver con eso »- Corriere.it

desde paolo valentino

El excanciller reivindica su amistad con el jefe del Kremlin y posiciones en la industria rusa. Partido Socialdemócrata: “Salir del partido”. Kiev: las sanciones contra él son las mismas que las de los oligarcas rusos

de nuestro reportero Berlina “No voy a hacer ninguna culpa. no es mío. declaraciones de . Los New York Times Excanciller socialdemócrata Gerhard Schroedercual – cual Reivindica y defiende todas sus polémicas opcionespor amistad con el presidente ruso vladimir putin Mantener puestos de trabajo bien remunerados al servicio de la industria energética rusa, rechazar las críticas directas al líder del Kremlin y condenar abiertamente la agresión contra Ucrania. Es la primera vez que Schroeder habla en público desde el comienzo de la guerra, e incluso la seriedad de sus comentarios incita a Copresidente del Partido Socialdemócrata, Saskia Eskenpara decir eso El excanciller debería dejar el Partido Socialdemócrata : “tenemos Fue invitado repetidamente a dejar sus trabajos en empresas rusas. Pero no quiso seguir nuestro consejo. Desafortunadamente, Durante muchos años actuó únicamente como empresario.. “Ahora debemos dejar de verlo como un ex estadista y asesor”, dijo Esken.

Si Moscú cerrara los grifos de gas

Solo en el caso de que Putin cierre los grifos del gas y del petróleo para Europa, por tanto, Schroeder dimitirá de sus cargos, que mientras tanto se han duplicado con un asiento en el consejo de administración de Rosneft y otro al lado del consejo de administración de Rosneft. Gazprom: “Pero estoy seguro de que no lo hará. Nunca sucedió ni en los peores momentos de la Guerra Fría”. Una versión, sin embargo, cuestionada por el periódico. morir sentido, quien esta mañana recuerda en Reconstrucción cómo durante la Crisis del Muro de 1961 y la Crisis de los Misiles Cubanos de 1962 no llegó a la República Federal ni un solo barril de petróleo ni un metro cúbico de gas ruso. datos sobre La guerra que el excanciller calificó de ‘error’ Sin embargo, se negó a mencionar a Putin por su nombre y se distanció de él, argumentando que de esa manera “perdería la confianza de la única persona que puede terminar la guerra”. “Putin también está interesado en acabar con eso, pero no es tan fácil, todavía hay dos puntos que hay que aclarar”, añade. Hace un mes, Schroeder fue el héroe del intento de mediación autorizado por los ucranianos. Pero Su viaje a Moscú, donde habló durante unas horas con Putin, no tuvo seguimiento. artículo de Los New York Times Tuvo el efecto de una bomba en Berlín, donde el discurso del ex canciller fue muy criticado, seleccione “Vergüenza para Alemania” Escrito por el joven líder demócrata cristiano Tilman Cuban.