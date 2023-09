El tiempo en Sotocorona: “El infierno no es nada”. El inquietante fenómeno: qué hay detrás

“El cambio climático no provoca incendios, pero puede provocar largos períodos de sequía, y cuando estallan incendios, o alguien los inicia, se convierte en un gran problema”. Paolo Sotocorona, meteorólogo de La7, explica la relación entre el calentamiento climático, los incendios y algunos fenómenos que se han vuelto alarmantes como el “tornado de fuego”.

Lea también: Clima La masa de aire caliente se apodera de Italia: temperaturas récord de Sotocorona

en El vídeo fue publicado en el sitio web de Tg La7, El experto muestra mapas de los incendios forestales que azotaron Canadá. Meses de grandes incendios que registraron un fenómeno inquietante visto en otras ocasiones, pero aquí documentado con algunos vídeos: un torbellino alimentado por el calor de los incendios, un “tornado de fuego”. “Se desarrolla en zonas donde arden incendios por la fuerte subida del aire, en este caso por el calor generado por el fuego. Cuando hablamos del infierno, no es nada”, comenta Sotocorona, quien luego muestra el humo del canadiense. Los incendios que se desataron llegaron a invadir el aire de Nueva York.

Lea también: El clima… el termómetro sube: llegará a los 40 grados

En definitiva, “el cambio climático no es problema de un país, es problema de todos porque somos una aldea global”, comenta el meteorólogo, advirtiendo: “Estos fenómenos son inicialmente más dañinos para las personas cercanas pero poco a poco se van dañino.” “El daño se está causando en todo el mundo. El cambio climático no afecta sólo a la temperatura o las precipitaciones, lo afecta todo, directa o indirectamente, y ésta no es una buena perspectiva”.