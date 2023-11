Ucrania Rusia noticias sobre la guerra hoy | Putin: Debemos pensar en cómo poner fin a la “tragedia en Ucrania”. Meloni: Solo retrocede

El presidente electo argentino, Javier Miley, ofreció al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, organizar una cumbre de paz sobre la guerra. Así lo anunció Diana Mondino, jefa de política exterior de su partido, La Libertad Avanza. “Pretendemos funcionar como sede, si es posible”, dijo Mondino a los medios en el Hotel Libertador, la sede de Miley, durante semanas. El presidente ucraniano agradeció a Miley por el “claro apoyo”: “No hay ambigüedad entre el bien y el mal. Simplemente un claro apoyo a Ucrania. “Nosotros, los ucranianos, nos damos cuenta de esto y lo apreciamos mucho”, dijo Zelensky. La relación entre los países latinoamericanos y el gobierno ucraniano ha sido complicada desde el comienzo de la guerra. Kiev ha invitado a líderes como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a visitar el país en numerosas ocasiones, pero no lo ha hecho hasta ahora.

“Creo que Putin participó en el G20 porque era fácil hacerlo a través de vídeo sin salir de Moscú, y para él era una oportunidad para hacer apariciones políticas, no para hacer propaganda sino para defender sus posiciones”. Así lo afirmó la primera ministra Giorgia Meloni en declaraciones conjuntas con el canciller Olaf Scholz en el marco de la cumbre ministerial italo-alemana. El Primer Ministro añadió: “En cuanto a que Rusia, como dijo Putin, quiera trabajar por la paz, esto – añadió el Primer Ministro – me agrada, pero si quiere la paz será suficiente con retirar las tropas, y no debemos olvida que hay un agresor”. Y atacar”.