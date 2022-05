Dos rusos más acaban en la llamada ‘Lista clientes extranjeros”, es decir, incluye individuos o asociaciones que actuaron en contra de los intereses de Moscú.

Según el Ministerio de Justicia de la Federación Rusa y Agi, este es el ex empresario líder de la yukos Mijaíl Jodorkovski El conocido ajedrecista hoy practica la política Gary KaspárovAmbos son acérrimos opositores del presidente Vladimir Putin. Para los ciudadanos rusos, la acusación es ejercer presión política sobre Moscú y también beneficiarse de la financiación tanto de los EE. UU. como de la propia Ucrania.

El 22 de abril, la misma suerte corrieron otros ciudadanos rusos políticamente activos, que terminaron en la lista negra de Moscú por su trabajo en casa como agentes extranjeros: el ex editor en jefe de la estación de radio filtrada “Echo from Moscow” Alexei Venediktov, señaló el periodista Alexander Nevzorov, al ex empleado de la Fundación Anticorrupción Leonid Volkov y, finalmente, al publicista Vladimir Kara-Murza.

Pero el 15 de abril fue el turno del famoso blogger y periodista YouTuber Dodd Yuri Alexandrovich y el politólogo Shulman Ekaterina Mikhailovna.

El término “agentes extranjeros” se refiere a disidentes, periodistas y activistas acusados ​​de realizar y financiar actividades políticas en el extranjero, designación que evoca a los antiguos “enemigos del pueblo” de la era soviética. El Ministerio de Justicia de la Federación Rusa alega que Khodorkovsky (58) y Kasparov (59) tienen fuentes en Ucrania para financiar sus actividades. Khodorkovsky, un conocido empresario ruso, entró en conflicto con el Kremlin con la llegada de Vladimir Putin. Después de 10 años en una colonia penal rusa, ahora vive en Gran Bretaña. En cuanto a Kasparov, el hombre vive en los Estados Unidos desde hace casi 10 años.

Ambos declararon su oposición a la intervención rusa en Ucrania.