Ucrania Rusia, Noticias de guerra hoy 28 de junio, Putin pierde 1.000 hombres al día, New York Times: “Enviado a la picadora de carne”

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que derribó 23 drones y cinco de los seis misiles disparados por las fuerzas de Vladimir Putin en las primeras horas de la mañana del jueves.. El gobernador de la región de Khmelnytsky, Serhiy Tyurin, dijo que la defensa aérea derribó nueve objetivos aéreos sobre su región. Las autoridades locales no recibieron ningún informe de heridos o daños materiales., añadió. El gobernador Vitaly Kim dijo que el ejército destruyó seis drones y tres misiles de crucero sobre la región sur de Mykolaiv.

Noche de tiroteos en Ucrania, fotografías aéreas muestran el imparable avance ruso sobre Chasiv Yar



Esta noticia llega en un momento en que el crucero con misiles guiados Varyag de la Armada rusa realizaba ejercicios de entrenamiento en el mar Mediterráneo.La agencia oficial de noticias TASS informó el jueves citando al comando naval. El Comando de la Armada dijo que los ejercicios se centraron en repeler un ataque a gran escala utilizando drones de la Armada.





También se simularon enfrentamientos con un barco enemigo y un submarino.. A principios de este mes, una fragata naval rusa realizó ejercicios en el Océano Atlántico para buscar submarinos mientras se dirigía a Cuba.

En mayo, una media de más de 1.000 soldados rusos murieron o resultaron heridos al día en Ucrania. El New York Times escribió esto, citando a funcionarios militares occidentales y de la OTAN. Los funcionarios agregaron que a pesar de las pérdidas, Rusia está reclutando entre 25.000 y 30.000 nuevos soldados por mes, lo que equivale aproximadamente al número de personas que abandonan el campo de batalla. Lo que las cifras describen es el estilo de guerra – confirma el New York Times – que Los soldados rusos lo compararon con ser pasado por una picadora de carne, y los oficiales al mando parecían no darse cuenta de que estaban enviando soldados de infantería a la muerte.. En ocasiones, este enfoque ha demostrado ser eficaz y ha llevado al ejército ruso a victorias como las de Avdiivka y Bakhmut, en el este de Ucrania.



El mapa muestra el frente oriental de la guerra ruso-ucraniana.

Pero los líderes ucranianos y occidentales dicen que las tácticas tuvieron menos éxito esta primavera, cuando Rusia intentó apoderarse de territorio cerca de la ciudad de Kharkiv. Fuentes estadounidenses dijeron que Moscú logró un objetivo importante del presidente Vladimir Putin, que era crear una zona de amortiguación a lo largo de la frontera para dificultar a los ucranianos atacar el país.. Pero el ataque no amenazó a Járkov y finalmente fue detenido por las defensas ucranianas, nuevamente según funcionarios occidentales.



El mapa muestra los puntos calientes de la guerra ruso-ucraniana.

Mientras tanto, Estados Unidos, Israel y Ucrania están en conversaciones para suministrar a Kiev hasta ocho sistemas de defensa aérea Patriot.. Así lo informó el Financial Times, citando algunas fuentes, que indicaron que el acuerdo en el que se está trabajando indica un cambio en las relaciones entre Israel y Moscú. Si se implementa el acuerdo, las capacidades de Ucrania aumentarán significativamente teniendo en cuenta esto. Kiev tiene actualmente alrededor de cuatro sistemas Patriot.. Israel dijo en abril que comenzaría a retirar ocho baterías Patriot de 30 años y a actualizarlas con sistemas más avanzados. Pero las baterías aún no han sido puestas fuera de servicio.



En el mapa, la línea roja representa las fronteras exigidas por Putin. Las zonas ocupadas por Moscú están sombreadas en rojo.

