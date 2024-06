El horror de Gaza: desperdicios, escombros y continuas incursiones

“Él está en la población y está creciendo, y no tiene adónde ir”. A lo que se refiere la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) es a una montaña de desechos que pesa 100.000 toneladas, en medio de las tiendas de campaña de los desplazados en el centro de Gaza.

Es una metáfora del horror de la guerra, que está ahí y no desaparecerá, se cierne sobre la población, “añadiendo miseria a las condiciones de vida”, dijo Louise Wattridge, directora de comunicaciones de la UNRWA, desde Deir al-Balah. Los residuos significan enfermedades que las temperaturas de principios de verano exacerban. La UNRWA añade que hacer un agujero en esta montaña es casi imposible: sin combustible, que está bloqueado en los cruces cerrados por Israel, los camiones de basura se detienen.

“No tengo Y añadió: “Existen dudas de que la situación empeore mañana: sólo son escombros, pero todavía hay gente viviendo allí”. El Consejo Noruego para los Refugiados proporciona algunas cifras, tras entrevistar a más de mil familias palestinas que huyeron de Rafah: el 83% no tiene acceso permanente a alimentos, el 52% no tiene un alojamiento adecuado y el 57% no tiene acceso al agua.

Por tanto, las incursiones lanzadas por el ejército israelí en las últimas semanas no son menos poderosas que las del comienzo del ataque. Ayer atacaron una casa en Deir al-Balah. El niño de diez años, Bilal Abu Hassanein, contó a los periodistas su sufrimiento: “Mi abuelo empezó a gritar. Encontré a mi madre y a mi hermano asesinados”.

El centro se encuentra entre las zonas más afectadas, como en los primeros meses: “El ejército israelí intensificó sus ataques – afirma el corresponsal de Al Jazeera Tariq Abu Azoum desde Deir Al-Balah – cinco palestinos, entre ellos una niña, fueron martirizados en los ataques a dos casas, y no recibieron ninguna advertencia”. Y en el campamento de Bureiji fue bombardeado el cuartel general de Protección Civil, matando a tres paramédicos. En Al-Mawasi, que se convirtió en una enorme ciudad de tiendas de campaña, 11 personas murieron y otras 40 resultaron heridas. En Rafah, los tanques se desplazaron hacia el oeste con excavadoras. Habrá familias atrapadas en el barrio de Shakoush.

continuo Así como el asedio de Shujaiya en la ciudad de Gaza, que hace dos días fue objeto de un nuevo ataque terrestre. Ayer se recuperaron siete cadáveres. Esta es la operación de la que ayer se atribuyó la responsabilidad el ejército israelí, basándose en información de inteligencia que cree que allí se esconden células de Hamás. Así lo confirmaron las Brigadas Al-Qassam, que dicen estar involucradas en “enfrentamientos violentos” con las fuerzas israelíes en Shujaiya. El grupo -junto con otros movimientos palestinos- está presente en casi toda la Franja de Gaza y nunca ha sido eliminado.

El secretario de Defensa Gallant, de visita en Estados Unidos, expresó su opinión al respecto: según el Washington Post, iba a discutir con la Casa Blanca el plan de posguerra, una fuerza internacional en la que participarían varios países árabes. Los poseedores de los títulos, junto con Estados Unidos, lo entregarán en un futuro no especificado a la Autoridad Nacional Palestina, una opción que el primer ministro Netanyahu siempre ha rechazado.