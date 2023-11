The Promise Avances Episodio 7 de noviembre de 2023: ¿Se irá Rómulo?

Los avances del episodio de La Promessa emitido el 7 de noviembre de 2023 en Canale 5 revelan que Rómulo descubre algo que derribará la certeza que tenía…

En el’episodio D La promesa a Martes 7 de noviembre de 2023Al final de la tarde, Rómulo Viene de gregorio Le dijo que no tenía intención de irse de La Promesa, pues todos los empleados confiaban en él. El nuevo mayordomo, llegado a este punto, saca el as de la manga y revela un sucio secreto. Después de esta conversación con gregorio, Rómulo Empezará a creer que tal vez las personas más cercanas a él no estén realmente de su lado… pero descubramos juntos lo que los detalles revelan en detalle. Vistas previas de episodio que se transmitirá mañana en 16.40 en canal 5.

Gregorio vs Rómulo en avances para el episodio del 7 de noviembre

El conflicto entre Gregorio y Rómulo continúa. El primero, desde que pisó La Promesa, siempre había demostrado que no soportaba la presencia del hombre; Entonces, en el momento en que se dieron cuenta de esto, Bea comenzó a investigar, esperando llegar al fondo del asunto, pero no lo logró. Entonces Rómulo se enfrentó a él y le preguntó el motivo de ese desdén. En ese punto, Gregorio lo sorprendió con la revelación.: Lo odia porque Por fin el chico hizo trabajar a Matteo hasta el cansancio; fue el ultimo el hermanoY Murió por eso.

Avance de promesa: ¡Gregorio y Rómulo están al alcance de la mano!

El matrimonio entre Manuel y Jimena aumentó la hostilidad entre el nuevo mayordomo y Rómulo. El viejo mayordomo, cansado del desprecio que Gregorio siente por él, escucha su voz y, en respuesta, Gregorio se enfurece. Los dos estaban a punto de llevarse bien.Pero afortunadamente Pia y Mauro intervinieron inmediatamente para dividirlos. Sin embargo, Rómulo y Gregorio siguieron enfrentándose a Enojo No es algo inaudito, incluso con el riesgo de alterar el ya precario equilibrio de las promesas…

Rómulo se muestra escéptico en los avances del episodio del 7 de noviembre

Los dos sirvientes de La Promessa siguen enfrentados. gregorio lo sabe Rómulo No lo entregará hasta que se vaya para siempre, mientras este último responde con este En vano el mundo deja en paz a los miembros esclavos.Considerando que todos lo respetan y necesitan su presencia. lo nuevo ha llegadoEntonces, Se saca el as de la manga: Él revela su sucio secreto. Se trata concretamente de una de las personas más cercanas a él. Rómuloconfundido, Comienza a ver desmoronarse todas sus certezas.…

La promesala serie española, se emite de lunes a viernes en 16.40 en canal 5.