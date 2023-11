The Bold and the Beautiful, avances en EE. UU.: Liam pierde la cabeza, lo cual es un gesto inquietante

The Bold and the Beautiful, Liam habla con Ridge: quiere convencer a Steffy de que deje a Finn

Liam advirtió a su ex esposa, Con el correo de voz del Dr. Finnegan Le había estado ocultando la relación de Sheila y Deacon y le estaba mintiendo por enésima vez. Palabras a las que Stevie decidió no darle ningún peso, afrontar la situación de frente y regresar a casa con mucha determinación. Un detalle que a Liam no le gustó nada ya que empezó a mostrar cierta obsesión hacia la madre de su hija. Y esto no termina aquí.

En resumen, la situación de Liam se volvió cada vez más extraña e inquietante. El chico se vuelve a enamorar de su exmujer y muestra cierta obsesión por Stevie lo que le llevará a hablar con Ridge.. En su conversación, el niño admite que tiene un plan para separar a su hija de Finn. Palabras que dejarían estupefacto al propio empresario.

En todo caso, Los problemas no terminaron ahí: no sólo los ForresterPero además los Logan y los Spencer están muy preocupados por la presencia de Sheila en sus vidas y en la vida de Deacon con quien tiene una relación, por los programas americanos nos enteramos que Taylor decidirá enfrentarse a Carter. Él le revela Quieres vigilarla, Instó al diácono a no confiar en ella. Y para proteger tu espalda.

Obviamente Taylor y Ridge No son los únicos preocupados En cuanto al destino de la vida de su hija, la ansiedad de Liam crece con ellos. Cual Desde el regreso de Stevie, esta aun mas cargado Parece un resorte sin control. ¿Cómo terminará?