San Remo, la bella cantante está completamente desesperada: “… le diagnosticaron trastorno bipolar” | La ansiedad esta aumentando

San Remo, el famoso cantante que se vio obligado a sufrir el drama: “… diagnosticado con trastorno bipolar”. Detalles abajo

El Festival de San Remo es uno de los eventos más importantes que ha llevado la música italiana a los escenarios desde 1951. La 74ª edición del evento finalizó hace aproximadamente un mes y ahora la espera pasa al Festival de la Canción de Eurovisión, el concurso internacional que se celebrará en el Malmo Arena en Suecia.

Cada año, en el Festival de San Remo, muchos artistas de la escena musical italiana compiten y presentan sus canciones inéditas. Millones de espectadores están viendo el evento y la edición recién concluida registró un Récord de audiencia En comparación con años anteriores.

Gracias a Amadeus como anfitrión, el concurso de canto siempre es un gran éxito. El público en general está entusiasmado con este evento no sólo porque sí. Apoya a tus artistas favoritosPero también porque es un momento de reencuentro y Pasión compartida.

No es sólo música. De hecho, el festival también se utiliza como herramienta Aumentar la conciencia Opinión pública sobre temas de importancia social. En la última edición pudimos ver al gran músico Giovanni Allevi, que conmovió a toda Italia con su discurso sobre la enfermedad y la valentía para afrontarla.

Sanremo, el famoso cantante sufre acoso

Durante las diferentes ediciones del Festival de San Remo, compitieron muchos artistas de la escena musical italiana, generando muchas emociones al público italiano. Un cantante muy famoso que participó en el concierto de 2023 contó el drama. episodios de persecución A lo que se sometió hace unos 10 años.

Ahora que era madre, encontró la fuerza para decirle Galería de tocador: «Hace unos diez años me enamoré de un hombre. Inmediatamente se sintió extremadamente celoso. el me controlo“¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas?” De todos modos, rápidamente me di cuenta de que no estaba enamorada y se lo dije. Él ya no podía tenerme, perdió los estribos.». El episodio lo vivió la artista Claudia Laguna, quien fue chantajeada por un hombre rechazado.

Cantante desesperado: 'Le diagnosticaron trastorno bipolar'

Claudia Laguna es una gran cantante amada por millones de personas y conocida por su nombre artístico el este. Una artista vive una terrible persecución tras rechazar a un hombre: «No dejaba de llamarme: “Estoy enfermo”, me suplicaba, así que pasé horas al teléfono tratando de calmarlo. el me escribio 980 correos electrónicos en un meslo que significa alrededor de 30 cada día».

Su amiga abogada la convenció para que denunciara el incidente: “En cierto momento sentí vergüenza sobre todo, mucha vergüenza. me sentí estúpido: No sabía cómo afrontar la situación que estaba pasando hace unos meses. De vez en cuando, este tipo todavía me escribe y se disculpa. Se aseguró de decirme que lo tenían. Diagnóstico del trastorno bipolar Que inició un curso de psicoterapia. No le respondo y borra los mensajes. Solo espero que esta entrevista no haga que me contacte.».