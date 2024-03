Hombres y mujeres, Brando Evrikian cancela la selección y abandona el estudio

Un desarrollo real que sorprendió a los héroes. registro a hombres y mujeres Se llevó a cabo hoy jueves 7 de marzo. Brando Efrikian Debió haber tomado su decisión, luego de un largo recorrido en el programa de citas Canale 5. Aunque todo estaba listo, el tronista decidió no continuar, obligando a sus pretendientes a regresar a casa sin respuesta.

Selección de parada de canciones africanas.

Esto es lo que pasó según Lorenzo Bugnaloni, el experto en rumores que efectivamente publicó en su página personal de Instagram el resultado de lo que iba a pasar durante la última grabación del programa. Los pretendientes de Brando, Beatriz Dorsey Y Raffaella Scotto, aparecieron en el estudio, completamente vestidos y, como es costumbre, también sentados en sus sillones rojos, donde también pudieron presenciar los mejores momentos de su viaje en el programa de citas conducido por Maria De Filippi. Pero algo no salió según lo planeado. Una vez mostrados los vídeos, el tronista de turno suele informar qué pretendiente representa su elección, dejando así la retransmisión permanentemente en manos de ella. En cambio, Brando decidió boicotear la selección porque ya no estaba seguro, por lo que no pudo seguir grabando lo que debería haber sido el resumen de la pista de Brando, Evrikian.

La opción de febrero ha sido cancelada.

También fue en la última grabación en febrero cuando algo no salió según lo planeado. Las dos chicas, contactadas por la redacción, no vinieron al estudio y Brando tampoco, por lo que también en esa ocasión la elección se esfumó. De hecho, en los últimos episodios, Tronista y sus pretendientes han tenido diferentes discusiones, y quizás por eso también no se ha llegado a una decisión final. Quizás tengamos que esperar a la próxima grabación.