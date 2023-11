Error Garibaldi – Diario

salida no programada Hermano mayor. Esto es lo que presagia el cruel arrebato de Beatrice Luzzi. La actriz no cree poder soportar más la dinámica de este juego, luego de haber sido sometida a tanto acoso. Lo que muchos en la casa inicialmente vieron con malos ojos resultó ser una víctima del comportamiento de algunos rivales.

Explicó que necesita relaciones humanas y comunicación con los demás. Pero todo lo que encontró fue falso.. Muchos le han dado la espalda, en nombre del equilibrio interior y de la posibilidad de permanecer más tiempo en el reality show.

Beatrice Luzzi: ira con Massimiliano

No es un momento fácil en absoluto. Beatrice Luzzi, que podrá despedirse del programa conducido por Alfonso Signorini. Se rompió mientras hablaba con Massimiliano Varese, con quien se ha vuelto muy cercano en las últimas semanas.

Explicó que estar alejado de Giuseppe Garibaldi provocó que este último se lanzara a una serie de situaciones lamentables. Esta es su versión de los hechos:Él anda diciendo que estoy jugando a Vittorio.Cómo lo manipulaste. Todo porque Vittorio, que era mi amigo, inventó cosas sobre mí. “Ya no puedo confiar en nadie”.

La actriz husmeó profundamente en sus ojos y contó su historia de manera íntima. Reveló que tiene una necesidad constante de relaciones y emociones humanas. Esto es cierto en el extranjero, y aún más en casa, en caso de confinamiento forzoso.

“Veo que todo esto aquí no es posible. ¿Cómo puedo proceder? Soy una persona infantil emocionalmente. Sin cariño no puedo vivir. Ser traicionado por aquellos en quienes confiaba me desestabilizó. “Aquí no te puedes apegar y eso es muy triste”.

José contra Beatriz

Quien avivó los rumores fue Giuseppe Garibaldi, quien mostró otra faceta de sí mismo. No considera sincera la amistad entre Beatrice y Vittorio Minuzzi. Y tuvo que decir:Necesita un personaje que la apoye en el juego.. “Nunca dije esas cosas porque realmente quería hacerlo”.

Por si esto fuera poco, Garibaldi, que parece buscar un nuevo rol en la casa que pueda darle sentido, se enfrenta al propio Vittorio. También hay un fuerte deseo de transmitirle su punto de vista: “Creo que ella quería vincularse contigo porque necesita que la apoyes en el juego. Quiere influir en ti. No pudo mencionarme en el episodio, así que te pidió que lo hicieras.“.

Sin embargo, Vittorio se quedó solo y explicó que valoraba la relación que se estaba desarrollando entre ellos. Todo esto desembocó en un enfrentamiento privado entre Beatriz y Minozzi, y luego con Garibaldi. La situación es especialmente tensa en casa. La premisa de la despedida es concreta.

Beatriz está lista para decir adiós.

Habla sobre la posibilidad de que Beatrice Luzzi salga de casa. Hermano mayor Era Letizia Beatriz. Escuchó las palabras de la actriz cada vez más frustrado: “Nos sentimos mal por lo sucedido. De hecho, dijo que quería irse y que no podía quedarse. No podía soportarlo más. Ella se había vuelto cercana a Vittorio y ahora él también…”

Entonces el problema no se limita a Garibaldi. De hecho, las palabras de Beatriz resaltan A También actitud incorrecta por parte de Vittorio.. De hecho, Lozzi mencionó “hablar a sus espaldas” por parte de la modelo. El problema de las nominaciones De hecho, Vittorio explicó a Giuseppe que Luzzi le había pedido que mencionara su nombre.

Por tanto, se trata de un auténtico montaje, lo que la actriz niega con vehemencia. Hablando con su ex amigo, aclaró contundentemente: “No te pedí que mencionaras su nombre. Te pregunté si ya lo habías mencionado, que es otra cuestión. Te lo dije después, no antes de la nominación. Ahora lo hará”. Utilice esta historia para decir que estoy manipulando votos y causando controversia”.

Choque en el ring

Durante un episodio Hermano mayor El lunes 20 de noviembre las cosas ciertamente no podrían haber ido mejor. Beatrice dijo que en este momento vive aterrorizada. Darse cuenta de que Giuseppe es capaz de hacer cualquier cosaDe acuerdo con él. Mientras tanto, Garibaldi fue salvado por el público, lo que resalta cierto acierto en las estrategias del juego.

En el centro de la discusión está el deseo de Giuseppe de desacreditar a la actriz. Ante una historia terminada, no se puede comprender la necesidad de intentar crear una tierra arrasada a su alrededor. La principal acusación es la siguiente: “Le pregunté a Vittorio al final del episodio por quién votó. Cuando escuché otro nombre, pregunté por qué no Giuseppe, considerando el video que vimos y que muchas veces vemos las cosas de la misma manera. “Esto es diferente a pedirle que vote por Giuseppe, como le dice a la gente”.

Niega tener una estrategia o un motivo oculto. Estar con Beatriz. Mientras tanto, en el estudio, Cesara Bonamisi se pregunta por qué el chico manso se ha vuelto tan estratégico y arrogante. En cuanto a Lozi, estaba seguro de ello, nunca fue amable. El jugador que lo usó para permanecer en el juego.

En conclusión, ¿Se irá Beatriz? De momento parece que se ha evitado el peligro de salir por la puerta roja. Pero los dos países están en guerra y nada descarta la posibilidad de que se produzcan nuevos acontecimientos esta semana. En el exterior tiene dos hijos esperándola, además de un exmarido que la cuida increíblemente bien. Hay razones más que suficientes para decidir dar un paso atrás y no tolerar estos juegos de poder.