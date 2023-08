Emma Stockholm regresa a su ciudad natal después de 30 años. “De ese puente mi madre me dijo que saltara” – Corriere.it

Nunca volvió a su ciudad. “¿A qué iba yo de regreso a ese lugar donde nací, donde crecí, donde casi muero?” Pregunta, refiriéndose al peor episodio: «De este puente mi madre me dijo que saltara, Hoy no sé por qué instintivamente escupí en el agua, frente a Angelo Madonna (su novio, conocido en Bailando con las estrellas) quien me miró incrédulo. Es curioso lo selectivos que son los recuerdos. En la comisura de la cabeza o en el estómago se te imprimen imágenes cotidianas pero insignificantes y no sabes por qué”, dice, y luego recuerda cómo logró escapar de la violencia de su madre huyendo de casa.

“Durante casi 30 años en un Peugeot 106 con mi madre y mi hermano hemos estado buscando una nueva vida. Unos años después de esta partida Me escapé de casa y nunca volveré.Elegir Italia es como un tomate que elige espaguetis, porque no encontré esta nueva vida, y la violencia que imperaba en los últimos años no se quedó en esa ciudad del sur de Francia, sino que se alzó con nosotros en Peugeot». Después de años de espera (“como cuando lees un libro no solo sino en pareja y siempre tienes que esperar el momento adecuado para que la otra persona comience un nuevo capítulo”), regresa a esas calles y en el video publicado se ven el río, la iglesia y los campos. “Corro por las mismas calles por las que corría mi hermano, aunque me decía que iba rápido pero yo respiraba detrás de él. Caminé por esas calles desnudo, desnudo como una oruga, cuando huía de las palizas». Mientras camina, ve las tiendas de su infancia: «La boutique de Annie rótulo de una tienda que ya era un fantasma cuando yo estaba allí. El cartel con la caricatura de un burro en la ventana de la biblioteca, que nadie sabe por qué no se ha quitado desde 1990, es como si dijera: Ven aquí y creo que te emocionarás con tu casa, en cambio yo haré lloras, solo soy un cartel estúpido. La casa hoy está vacía, en alquiler, estaba vacía incluso cuando estábamos en ella.». El final entre la esperanza y las emociones violentas. “Estaba en un lugar donde no pensé que viviría de niño, junto a Angelo y Jordan (su perro), como diciendo estás viva y estás bien, mírate que te aprietas los dientes y se vuelven sensibles. ¿la verdad? vomito toda la noche».