Eventos del sábado 19 y domingo 20 de agosto de 2023

El penúltimo fin de semana de agosto, las vacaciones han terminado para muchos, volvemos a Roma, donde el verano sigue vivo con un cine al aire libre, eventos gastronómicos y enológicos y muchos otros dedicados a la diversión, el entretenimiento y la animación.

Estate Romana 2023: programa de eventos del 9 al 22 de agosto

Si estás de vuelta en la capital, deja de lado la nostalgia de las vacaciones, porque la programación de los fines de semana es animada y seguro que te levanta el ánimo. Si te preguntas qué hacer el sábado 19 y el domingo 20 de agosto en Roma y sus alrededores, aquí tienes una serie de sugerencias cuidadosamente seleccionadas por RomaToday:

este es el pais de las maravillas

En Roma continúa el éxito de “This is Wonderland”, el evento que iluminará el Giardino delle Cascate en el lago Eur durante todo el verano. Un camino narrativo que rastrea y trasciende los límites del arte de exhibición y trae la magia de la luz al escenario. El famoso jardín permanecerá extraordinariamente abierto de 19:00 a 02:00 para transformarse como por arte de magia en un vívido cuento de hadas que narra uno de los más bellos clásicos de la literatura: Alicia en el país de las maravillas. Una reinterpretación completamente nueva de This is Wonderland, que comienza con las siguientes preguntas: ¿Qué pasaría si Alicia nunca regresara? ¿Y si el final de este sueño no es uno, sino múltiple? ¿Y si todavía los estuviéramos viviendo? [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Michelangelo Pistoletto. Infinito”

Para quien quiera dedicar tiempo a la cultura, el fin de semana de mediados de agosto se realiza el ciclo “Michelangelo Pistoletto. Infinito” en Chiostro del Bramante. Cincuenta obras y cuatro grandes instalaciones son site-specific. Casi 60 años de arte, casi 90 años de vida. Una pista narrativa completa y maravillosa. Ciertamente no es una exposición tradicional sino más bien una historia, una experiencia que te lleva a través de las obras emblemáticas de Michelangelo Pistoletto (Biella, 1933) -desde la fecha hasta la última, de 1966 a 2023- en un apasionante viaje por la poesía y el mundo, las muchas mundos, de uno de los maestros del arte contemporáneo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

pescado y vino

De Itale Roma está Fish & Wine, la cita gastronómica de la ciudad, en la tienda Ostiense en Piazzale 12 Ottobre, que estará abierta todos los días, de lunes a domingo, de 9 a 24 h. En los tres restaurantes Eataly, puedes disfrutar de muchos platos de pescado y combinaciones que se suman a la carta clásica. Todos los días será posible degustar platos preparados para la ocasión, acompañados de los mejores vinos de la tierra. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Low cost en agosto en Roma: cosas baratas para hacer en la ciudad

“Joker”, un cine al aire libre en el área de Testaccio

El domingo 20 de agosto, Testaccio Estate presenta “Joker”, una película de 2019 dirigida por Todd Phillips. La película, basada en el personaje de DC Comics del mismo nombre, pero derivada del Universo Extendido de DC, ve a Joaquin Phoenix interpretar al héroe, y al elenco se unen Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy y Brett Cullen. La entrada es gratuita y tiene lugar en Città dell’Altra Economia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Comida callejera en San Felice Circeo

Salimos de Roma y nos trasladamos a San Felice Circeo donde, del 17 al 20 de agosto, llega la mejor comida callejera de todo el mundo. Un escenario que se ha convertido en un clásico en TTS Food, donde la excelente comida callejera, la música y el entretenimiento se mezclan con las mágicas noches de verano. Inmerso en la naturaleza, a pocos pasos de la playa y al pie de Maga Circe, Circeo Street Food acogerá una selección de 25 Street Chefs apostados a lo largo de todo el perímetro interior del pinar (Piazza Italo Gemini) situado en el corazón de la ciudad. Un recorrido gastronómico en el que podrás degustar lo mejor de la cocina italiana e internacional, con momentos de entretenimiento y diversión para grandes y pequeños. También habrá teatro ligero, buena música y mucho estilo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Rajshi, raíces comunes”

Sábado 19 y domingo 20 de agosto “Rajshi” regresa a Subiaco, el evento que destaca las tradiciones y el folclore del pueblo ubicado en la provincia de Roma. La panarda, pantasima, saltarello, gaita, pandero y acordeón serán los protagonistas del penúltimo agosto. Tradiciones, música folclórica, comida y vino se alternarán durante los dos días conocidos desde hace años como ‘Rajchi, Raíces Comunes’. Habrá itinerarios de comida y vino y bailes tradicionales, todo en los pintorescos callejones de Subiaco, una de las ciudades más bellas y visitadas de Lazio por su historia, monasterios y mucho más. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Pequeñas Serenatas Nocturnas

Vuelve por 23ª vez a Vallerano el Festival Piccole Serenate Notturne, un evento que pretende promocionar esta región, auténtica joya de la Tuscia de Viterbo, con una serie de proyectos musicales narrativos que se desarrollan, según la tradición, en un evocador escenario de la Piazza dell’Oratory. El evento es organizado por el Departamento de Cultura del Municipio de Valerano y por la Asociación de Pequeñas Serenatas Nocturnas – Noche de las Velas, con la contribución del Consejo Regional de Lazio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Strozzapreti festival pellizcado

El domingo 20 de agosto, en el pequeño pueblo de Canterano inmerso en el matorral mediterráneo, a tan solo 60 km de Roma, vuelve la esperada Sagra degli Strozzapreti Pizzicati, ahora en su undécima edición. Durante la velada, Pizzica y Taranta actuarán con la banda “Scazzaca-Tarante” con su concierto en vivo “Sciamu alli Balli” que dará vida a una velada de fiesta, alegría y diversión. El encanto romántico de Cantrano hará el resto. Un oasis de paz en un mar de verde. Empapados de los sabores de la cocina y… pellizcados por las ganas de estar juntos. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Conciertos en la arena

En el marco de los conciertos de verano de Cento Città en Musica – Asociación Municipal de Música de Lazio – en Santa Marinella, tendrá lugar del 17 al 20 de agosto una revisión que ofrecerá ambientes que van del barroco al pop, del cine al jazz y a la fusión. [TUTTE LE INFORMAZIONI]