Muere Angelo Nicotra, voz de Morgan Freeman y Al Pacino, a los 75 años

Murió a los 75 Angelo Nicotrauno de los locutores más activos de Italia.

Angelo Nicotra, voz de Morgan Freeman

“Hoy nos deja otro pedazo de la historia del doblaje – escribe la Asociación Nacional de Actores y Dobladores en Facebook -. Uno de los primeros talentos que comenzó desde muy joven y luego dominó nuestro arte a la perfección. Saludamos y agradecemos a Angelo Nicotra por todo lo que dio al cine y a la televisión italiana. Un abrazo sincero a la familia”.

“Querido Angelo – confirma Nuovo Imaie -, has prestado varias veces la voz a Morgan Freeman, pero también a Al Pacino y a muchos otros actores internacionales que han sabido beneficiarse de tu calidez y color. Hoy te has ido, pero por supuesto no te olvidaremos”.

Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, ha fallecido a causa de un hematoma subdural a los 68 años.

Quien era él

Nacido en Roma, Nicotra fue el actor de doblaje de Morgan Freeman, en la que fue la voz principal tras el retiro de Renato Mori. También prestó su voz a Al Pacino, Danny Glover, Forest Whitaker, John Goodman, Jeffrey Tambor y Richard Jenkins. También ha sido la voz de personajes animados como Mr. Potato en la saga Toy Story. También trabajó en Peppa Pig, The Muppet Show y Futurama. También fue director de doblaje de películas como Monty Python – El significado de la vida y Robin Hood – El príncipe de los ladrones.

