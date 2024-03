Elisa de Panisses Tal vez dejó una huella imborrable en novia vip 4 Es posible que sus supuestos breves coqueteos con Cristiano Ronaldo y Theo Hernández nunca hayan convencido a todos, pero la ex Fibona aún corre el riesgo de desencadenar una de las historias más importantes de los chismes recientes. Modelo e influencer, de hecho, Fedez iba a ser captada besando a otra mujer en París¿Dónde fue a la semana de la moda? Sin su esposa Chiara Ferragni. Esta indiscreción, de confirmarse, alimentaría los rumores sobre la crisis del matrimonio Ferragnes, que se rumorea desde hace mucho tiempo. Vamos a averiguar Todos los detalles.





Elisa De Panisis: “Vi a Fedez besando a una chica”

Elisa de Panisses Tome en serio una situación particularmente compleja Chiara Ferragni en los últimos días. La cara anterior de novia vipen particular, no lo habría tomado nada bien cubrir Del nuevo número de Expresar (La empresaria cremonese es retratada como una bromista), lo que no sólo es un ataque a las influencers, sino a todas las mujeres. Su solidaridad fue expresada en las redes sociales por lo sucedido, pero entre sus relatos, Elissa dejó una anécdota que no fue un “paso en falso” baladí: “Entre videos en paris salgo con una chica frente a mi durante tres horas y una portada ExpresarPero lo digo… ¡sin palabras!“

allá noticias bomba lanzado por Elisa De Panisis lo confirmará (la condición es imprescindible) y por tanto todos los rumores que llevan meses hablando de un Periodo de crisis Negra entre Fedez y Chiara Ferragni. Muchos se preguntan si en realidad la pareja está pensando en separarse, pero yo no Señales mezcladas Como un anillo de bodas en el dedo de un rapero, todavía dejan dudas. Aunque puede tomarse con una pizca de sal, los sorprendentes chismes de Elisa De Panicis podrían sorprender. Noticias Crucial: la semana pasada Fedez ya estaba en París Calificación Semana de la Modamientras Chiara Ferragni tengo Saltado Por primera vez en veinte años.

El peligro es que Elisa De Panisis simplemente pretenda crear una pequeña El ruido Con las emocionantes noticias, es poco probable que se confirme o niegue este problema. El modelo y la influencia, como comentábamos, entre su experiencia olvidada novia vip 4 (que terminó después de sólo dos semanas), los supuestos coqueteos cristiano Ronaldocuento corto con Theo Hernández El otro rumor es que no se ha ganado la reputación de ser la persona más confiable respecto a los chismes que siempre se hablan sobre Ferragnez.