Anita Olivieri le contó a Rosie Chen sobre la noche que pasó en la suite con Alessio Falcone. La competidora admite que no se siente culpable por lo sucedido. Sobre Eduardo Sansón, su exmarido, dijo: "Está sufriendo".

“Durante dos días tenemos que fingir que no pasó nada, nos besamos y abrazamos toda la noche. revelar Anita Olivieri a Rosie Chenla actualizó sobre los últimos chismes de la Casa del Gran Hermano: el creciente coqueteo percibido entre ella y… Alessio Falcone. Anita le cuenta la noche que pasó en la suite con Alessio y explica: “Por un tiempo serás el único que lo sepa.“.

Anita Olivieri informa sobre esta noche con Alessio Falcone

dice Anita Olivieri Rosie Chen ¿Cómo van las cosas entre ella y él? Alessio Falcone. Al hacerlo, también explica los motivos que la empujaron a los brazos del rival. “Nos besamos y abrazamos. No hablamos de sentimientos, son cosas bastante locas, al principio simplemente tuvimos una conversación. Nos “alquilamos” nosotros mismos – añade Anita Olivieri – Había mucha incomodidad entre nosotros. Pensé que no había nada mejor y que volvería pero ahora sé que no es así.Después de confesar, Rosie Chen enfatiza cómo todas las emociones pueden magnificarse en casa y luego le pregunta cómo piensa seguir adelante con su exnovio, Eduardo Sanson.

Anita Olivieri y su relación con Edoardo Sanson

Antes de entrar a la casa de Gran Hermano, Anita Olivieri intentó arreglar las cosas con ella Eduardo SansonEl exnovio con el que salió relación de diez años. Sanson le dio una sorpresa el día de San Valentín, pero, Recientemente fue contactado por el equipo de reality. yo había tenido abandonar Ante la posibilidad de confrontar a Anita, incluso se negó a llamarla en vivo. “Está enfermo, está sufriendo. “Déjenme en paz, no quiero ser parte de esta mierda”, dijo. Esto es lo que me hace sufrir. Sabía que si yo venía aquí él podría involucrarse.“Anita Olivieri se sincera. Sobre el beso con Falcone, le confiesa a Rosie Chen:”no me siento culpable“. Los concursantes fueron interrumpidos en mitad de la conversación por la llegada de Alessio. Givino inicialmente besó a Anita en la frente, pero le dio luz verde.”Rosie lo sabe, ven aquí.Le da un largo beso en los labios.