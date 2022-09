“Te serviré como una madre” – Corriere.it

De luigi ipolito

El encuentro con la multitud en Londres (y el beso de una mujer), luego la entrevista con el Primer Ministro Truss y las primeras palabras de Su Eminencia

El primer baño de masas se celebró ayer por la mañana frente al Palacio de Buckinghamdónde está ella carlo y su esposa camila Llegaron en un Rolls-Royce antiguo, del vuelo que los trajo de regreso a Londres desde Balmoral. El nuevo rey se bajó del auto y se dirigió hacia ella. Una multitud de miles de personas presionaba los puestos de control y coreaba “Dios salve al rey”.Dios salve al Rey: Carlos no escapó al abrazo y caminó durante 15 minutos para saludar a sus súbditos, estrechándoles la mano uno a uno. Y de alguna manera, un signo de un nuevo estilo, estaba perfecto cuando una mujer lo abrazó y lo besó en la mejilla. Luego, el canto del himno nacional surgió espontáneamente de la multitud: Un momento simbólico de transición de las condolencias por la desaparición de Isabel, que rondaba por la mañana, a los saludos por el nuevo rey y el futuro del reino.

Fuera de, Sesenta y dos proyectiles de artillería Se despidieron de la Reina fallecida, a quien el Parlamento había dirigido anteriormente homenajes: el ex primer ministro Boris Johnson la llamó “Isabel la Grande”, quien “trabajó duro por el bien de su país no solo ahora sino para las generaciones venideras”.

Aquí viene un pasaje muy importante del discurso: Cuando fue llamado Una relación y responsabilidad especial del Rey con la Iglesia de Inglaterrala iglesia en la que mi fe está profundamente arraigada”. Muestra de ello, junto al respeto por el pluralismo que caracteriza al Reino Unido, el rey Carlos No tiene intención de renunciar a su papel de gobernante cristianoDe donde deriva su derecho divino a gobernar.

Y otro momento importante fue el político: al igual que su madre, el nuevo rey se comprometió a hacerlo El respeto a los principios constitucionales está en el corazón de nuestra nación. Una forma de disipar las dudas sobre el deseo de inmiscuirse en los asuntos gubernamentales, después de 70 años de completa neutralidad por parte de Elisabetta: claro, Carlo no renunciaría a su derecho a “asesorar” a los primeros ministros, pero querría evitar prestar a su lado acusándose a sí mismo de ser un “rey curioso”.

La parte final del discurso está dedicada a los miembros de la familia y el papel que desempeñarán. La primera Camila, que ha sido confirmada Rango de reina consorte“En reconocimiento a su fiel servicio público”. Si bien fue una sorpresa Nombramiento inmediato de su hijo William como Príncipe de Gales: El título no es automático y se pensó que pasaría algún tiempo (como sucedió con Carlo) antes de la certificación. Una señal de que el nuevo rey quería a su hijo a su lado desde el principio, una especie de “vicerrey” de facto. Y no faltaba Hombres Harry y Meghanen el que el rey expresó su “amor”, pero agregó que “siguen construyendo su vida en el extranjero”: una indicación de que por el momento regresan a su tierra natal y, por lo tanto, no se prevé una reconciliación con el resto de la familia real. visión.