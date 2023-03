China, ¿llueven gusanos del cielo? Aquí está la explicación – con video

Existe una explicación científica para el fenómeno que afectó a la provincia china de Liaoning hace unos días, pues se alega que los pobladores buscaron refugio a causa de Criaturas parecidas a gusanos llovieron del cielo. En unos videos que se viralizaron en las redes sociales de todo el mundo, se veían lo que parecían lombrices esparcidas por todos los autos. La gente que caminaba por la calle tenía los paraguas abiertos frente a la “lluvia de gusanos”.

Según la revista científica Mother Nature Network, la explicación más probable del accidente es que los animales fueron arrastrados por los fuertes vientos y cayeron sobre la ciudad. Esto sucede cuando los insectos quedan atrapados en un remolino durante una tormenta, dijo el diario.

Algunas personas han sugerido, en cambio, que los objetos de aspecto viscoso no eran gusanos sino flores de álamo, capullos y semillas que parecían lombrices de tierra. “Estos no son gusanos ni animales, sino tallos de flores que cayeron de los árboles”, dijo un usuario en Twitter. Otro usuario escribió: “Las cosas que caen de los álamos en primavera no son orugas, sino inflorescencias de álamos. Cuando las espinas de un álamo comienzan a caerse, significa que está a punto de florecer”.

