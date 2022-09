Crisis del gas, la UE ahora admite el flagrante error detrás de la subida de precios: los precios están atados al mercado de valores no regulado. que también opera Gazprom

a error sexy. L ‘Enlace precio de la gasolina Notorio ahora TTF (Instalación de transferencia de direcciones) en Amsterdam es la más grande catástrofe en los sistemas de organización y controlLa Unión Europea. Los mismos funcionarios reconocen en blanco y negro comisión Quién escribió 17 páginas a la luz de lo inútil Consejo extraordinario Ministros de Energía el 9 de septiembre. Esto no es un asunto oficial porque papel no oficial, Como se llaman estas acciones, representan un análisis preliminar de las opciones sobre la mesa de la UE para garantizar que los estados miembros “combatan los precios de la energía y garanticen suministros Y el SustentabilidadLas conclusiones de los técnicos son acusación Sobre la propia Unión Europea. Como otra confirmación del error, el Comisario Europeo de Energía Qadri Simpson En rueda de prensa anunció su intención de desarrollar un “índice complementario” porque “el factor precio actual del gas, conocido como Ttf, está ligado a un mercado de gasoductos relativamente pequeño, que no refleja la realidad actual de la Unión Europea. ”

TTF en Amsterdam es un mercado virtualque en el mejor de los casos representa el sistema de suministro del Continente Noreste, que se creó para administrar el sistema de entrada en Holandés A través de la canalización que ejecutó originalmente Servicios de transporte de Jasoni, propiedad total de Gasunie, el brazo operativo de energía del estado. Hasta la crisis de la pandemia, a nadie (o casi) le importaba el peso creciente de Finanzas Frankenstein Creado en Ámsterdam con el apoyo dehielo(intercambio intercontinental) gigante plataformas financieras Fundada en 2000 por Jeffrey Sprecher Respaldado por grandes bancos de inversión. Ice es un grupo con una facturación de 7.100 millones de dólares desde 2013 Consulte también la Bolsa de Valores de Nueva Yorkes decir, la Bolsa de Valores de Nueva York. siendo una bolsa, Cuanto más intercambies, más nieve ganarás.

Para 2021, los intercambios en TTF aumentaron en un 45% y Grupo Hielo registró un crecimiento del 10% a ella ingresos en el sector energético, que asciende a $ 1.2 mil millones. pero los adultos comerciante de materias primas para energía, y fondo de cobertura (fondos de cobertura) y un pequeño grupo de empresas de energía (Incluido él mismo gazprom) ha confiado cada vez más en TTF como un indicador para referencia Para determinar el precio del gas a nivel continental en un punto de Vincule los suministros al rendimiento del trimestre anterior de los contratos de futuros (Como solo se confirmó en julio de este año por Arreranuestra autoridad). Los funcionarios de la Comisión admiten ahora que el mercado virtual holandés es pequeño (nacido en el mejor de los casos para ser regional) y con una volatilidad Precios absolutamente horribles y fuera de control. En la hoja sin papel, se destaca cómo son los valores de Ttf. 30% por encima del precio promedio Registrado en puntos virtuales de comercio de gas para países individuales (NBP británico, cuña francesa o PVB ibérico).

En este punto que haces? Los técnicos asumen lo que algunos observadores (como yo) llevan sosteniendo desde hace un año. se congela TTF, “Para imponer tal congelamiento bajo el Artículo 122 . Instrumento“(Usando el artículo 122 de los Tratados de la UE que otorgan al Consejo el poder de adoptar Medidas de emergencia en casos de peligro excepcional acceso a algunos productos, particularmente en energía). También se requiere documento de técnicos sustantivo (la autoridad que debería controlar los mercados financieros) para hacer un rápido análisis de las condiciones reales del mercado holandés, que gracias a su supuesto pequeño tamaño, No increíblemente vigilante. En este frente son más francos y crudos. Los griegos que han presentado un documento en el que solicitan un precio máximo para TTF, que comienza con la afirmación: “Yo Las fallas del mercado deben corregirse”.. La tesis de Athena es al menos vincular los precios de futuros con el índice estadounidense. Centro de Henry costos netos licuefacción y transferencia en Europa (que tiene un valor total de unos 45 Euro MWh). En un cuadro publicado en el documento se aclara que los precios promedio desde inicios de septiembre son de $34 por megavatio-hora y aún tomando en cuenta $30 por transporte, esto significa tapar Ttf en 130 euros por megavatio-hora (Asumiendo un tope igual al doble del Henry Hub máximo).

Y lejos de ser el resultado de interminables negociaciones políticas, ahora está claro para todos que el sistema que conecta los suministros de gas a la bolsa de valores donde solo se intercambian contratos financieros es literalmente. afectando a toda la economía de la UE. después de una crisis 2009 Las perspectivas de una fuerte y decisiva intervención de los reguladores son bien conocidas y el país de referencia Estados Unidos, Han puesto en marcha un sistema muy estricto que obviamente no elimina los riesgos. distorsión Pero sin duda evita los fenómenos de los que somos víctimas en Europa desde hace más de un año. con consentimiento Dodd Frank (La nueva ley del sistema financiero es requerida por la administración obama entró en vigor el 21 de julio de 2010) Los contratos financieros, como los contratos de futuros negociados en Ámsterdam, están sujetos a una serie de estrictos controles e expuesto a Límites de minutos: Todas las actividades deben ser transparente y entregado a una cámara de compensación sujeta a un seguimiento continuo y permanente Se establecen límites de estacionamiento individuales para cada operador. (en promedio no más del 10% de los volúmenes), pueden ser Suspensión de la negociación cuando la volatilidad es excesiva, Los comerciantes pueden ser suspendidos.

Nada de esto sucedió en Ttf en Ámsterdam, donde casi nada se sabe, ya que la única información sobre las tarifas mensuales está disponible en el sitio web de la plataforma ICE. Hablando francamente de Sancionesplantea una pregunta que merece una respuesta inmediata: Alguien en Bruselas conoce el comportamiento de Gazprom ¿Quién es un operador de mercado virtual holandés? Sospecha de que el gigante del estado ruso puede ser condición La evolución del indicador al que se relacionan los principales contratos de suministro (indirectamente también a favor de otros como i noruegos que mientras tanto se convirtió en uno de los primeros proveedores de gas en Europa) muy alto y se lo merecen Investigación urgente.