El ejército ruso ha demostrado estar mal equipado, mal armado, estricto y obsoleto en sus estrategias. Desde el fracaso de la incursión de Leatherhead en Kyiv en febrero, que se suponía que eliminaría a Zelensky

yonorte ejército no preparado mal armados, rígidos y trasnochados en estrategias, engañados por la propaganda impuesta por el terror y la censura de el presidente ruso vladimir putin Y el miedo de sus generales a violarla: en última instancia Un ejército condenado al fracaso . Esta resultó ser la fuerza exploratoria. Que el 24 de febrero se embarca en un operativo especial Buscado por el presidente ruso bajo la bandera de eslóganes ridículos y poco realistas para negar a Ucrania.

Sin embargo, bastó con hablar a principios de marzo. Con civiles ucranianos desplazados de Bucha, Hostomil, Irbin y otras áreas ocupadas Entender que algo importante no funcionaba en la maquinaria militar de Putin. ¿Cómo se comportan los soldados rusos contigo? Preguntamos a mujeres, ancianos y niños. Apenas nos consideran. Entraron a la casa y corrieron a la cocina. Come toda la comida que pueda encontrar, lleva ropa de abrigo y mantas.Estaban robando gasolina de los tanques y seguían respondiendo. Pero, ¿cómo fue eso posible? ¿Los soldados fueron golpeados de esta manera unos días después del ataque? Pandillas hambrientas con uniformes ultraligeros ¿Casi veinte grados centígrados en las noches de invierno? Parecía irreal, pero no lo era.