Ucrania y Rusia, noticias de la guerra de hoy | Kuleba, canciller ucraniano: “Podemos derrotar a los rusos, necesitamos más armas”

De Viviana Mazza es una reportera y editora en línea de Kyiv.

Domingo 11 de septiembre noticias en directo. La caída de Izyum, una ciudad de vital importancia estratégica en el este de Ucrania, se considera el golpe más devastador para Rusia desde su retirada de Kyiv.

03:26 – Zelensky, actualmente es imposible negociar con Rusia

en este momento Las negociaciones no son posibles. con Rusia para Poner un final En el La guerra en Ucrania. Así lo afirmó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hablando en la 17ª reunión anual de Yes (Estrategia Europea en Yalta), según informes de la agencia ucraniana Unia, citando a la Oficina del Jefe de Estado. Queremos terminar la guerra, pero así es. espacio exterior y el Oportunidad cambiado, dijo Zelensky, refiriéndose a los rusos como un terroristas. No hay seguridad de que harán lo que dicen que harán. Creo que no lo harán. Nadie le cree. Como dicen, no pueden ser los de estrechar la mano. Los rusos no están listos para admitir que existen. Ocupado nuestro país. Esto significa que no habrá ningún archivo diálogo esencialAgregó el presidente ucraniano. Para abrir un archivo Corredor DiplomáticoDeben mostrar voluntad política y estar preparados para ello Regreso de tierras extranjeras. Según el presidente ucraniano, lo que está por venir será el invierno mas duro Para el mundo entero y un punto de inflexión en Liberar De las tierras ucranianas ocupadas por Rusia.