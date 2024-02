La derecha no está nada a favor de la elegante izquierda republicana

Partamos del supuesto: a la izquierda nunca le gusta la derecha, lo cual está bastante claro. Pero en algunos casos llega al punto de la contradicción. Ejemplo: Ayer La Repubblica dedicó una gran página a la derecha. Nada nuevo, se podría decir, simplemente están haciendo su trabajo. Pero esta vez hay una diferencia de tema que causa gran confusión: “La derecha no es social”.

Lo que significa, más allá de términos políticos, en su opinión, que al gobierno no le importan los grupos sociales más bajos: “Los pobres, los débiles y los ancianos son los más afectados”, afirma el periódico fundado por Eugenio Scalfari. Defendiendo, entre otras cosas, medidas muy desafortunadas como la renta de ciudadanía y vinculando escenarios catastróficos. Y por amor de Dios, si ellos no lo dicen, ¿quién debería hacerlo? No hay novedades bajo el sol.

El problema es que son los mismos que, día a día, acusan a la propia derecha de no ser liberal y no lo suficientemente liberal en las políticas económicas (y ayer culparon al ejecutivo de exactamente lo contrario) y son conservadores sobrios. De hecho, el año pasado, durante un reflexivo debate organizado por el periódico, Michel Serra (en la foto) se preguntó: “¿Cómo puede un gobierno de derecha hacernos pensar en todo excepto en la derecha conservadora y liberal?” No hay nada que hacer, las cosas nunca van bien y siempre están llenos de consejos que dar a sus vecinos ideológicos. En fin, una de las tres: ¿Cómo quieren los progresistas este bendito derecho? ¿Conservador social o liberal? Que lleguen a un acuerdo de una vez por todas, al menos entre ellos. O, más probablemente, el problema es que la derecha no ha sobrevivido lo suficiente para la propia izquierda. Afortunadamente para todos, empezando por la democracia.