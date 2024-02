En el Capitolio, Trump no tiene inmunidad. La guerra de los empresarios: “Reanudaremos”

Donald Trump no puede reclamar inmunidad presidencial ante la acusación de intentar anular los resultados de las elecciones de 2020: así lo decidió el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia en Washington. La agencia de noticias Associated Press informó que la decisión se produjo después de una audiencia el 9 de enero. El expresidente ahora puede apelar el fallo y llevar el caso al Tribunal Supremo. Trump apoyó la teoría de la inmunidad ante las acusaciones en su contra de conspirar para anular los resultados de las elecciones ganadas por el actual jefe de Estado, Joe Biden, y de cometer una serie de delitos con el objetivo de permanecer en el poder. También se sospecha que el expresidente participó en el ataque de sus seguidores al Congreso en Washington el 6 de enero de 2021. En el Tribunal Supremo, 6 de los 9 jueces son nombrados por conservadores.

“Si no se concede inmunidad a un presidente, todo futuro presidente, tan pronto como deje el cargo, será inmediatamente acusado por el partido contrario”. Así, el portavoz de la campaña de Donald Trump, Stephen Cheung, anunció la apelación ante el Tribunal Supremo contra el fallo del Tribunal de Apelaciones de Washington que privó al expresidente de inmunidad ante los cargos de intentar anular los resultados de las elecciones de 2020. Trump es el único expresidente que será acusado penalmente. Concluyó diciendo: “Sin inmunidad completa, el presidente de los Estados Unidos no puede desempeñar sus funciones de manera efectiva”, calificando de “inconstitucionales” las acusaciones dirigidas contra el “loco Jack Smith”, en referencia al fiscal especial. “Acusar a un presidente de actos oficiales viola la Constitución y amenaza los cimientos de la república, y el presidente Trump respetuosamente no está de acuerdo con las conclusiones del Tribunal de Apelaciones y apelará para proteger la presidencia y la Constitución”, concluye Cheung.