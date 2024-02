Anti-Putin con mil vidas, candidato presidencial – Corriere.it

también Anuncio de su candidatura a las elecciones presidenciales El próximo mes de marzo, que será mucho antes de la fecha prevista de agosto de 2023, pasó desapercibidosi no descrito en los círculos liberales de Moscú como otra demostración de creatividad para hacer hablar de una figura, ha recorrido más o menos todo el arco parlamentario ruso y finalmente ha aterrizado en los salones televisivos de propaganda más exclusivos del Kremlin. En el papel de antagonista bien tolerado.útil para dar una apariencia democrática a programas en los que los invitados consideran bombardear Londres, París o Varsovia primero.

La gente cambia, tal vez. O no, sino que estamos dentro de una obra normal y bien orquestada por los sospechosos de siempre. En semanas recientes, El tono de las declaraciones de Nadezhdin subió. Condenas contra las acciones y privilegios de los poderosos, profecías sobre la caída de Vladimir Putin y una oposición cada vez más dura a la operación militar especial. Tanto es así que hace unos diez días un periódico de ideología putinista confirmada le dedicó un perfil a la vez afectuoso y amenazador. “Nuestro Boris lleva una máscara nueva, la máscara de Navalny”.. La asistencia prestada por la organización a los disidentes más importantes y más castigados de Rusia fue fundamental para recoger las firmas necesarias para que Nadezhdin ratificara su candidatura.

Quizás la toma de posesión de un Navalny cada vez más convencido, habitualmente sensible a las alianzas, por no hablar de los defensores de lo que queda de la zona liberal, fue un factor que podría haber insinuado las sospechas de los estrategas del Kremlin sobre algún error de cálculo en relación con su voto. Debería ser un referéndum sin precedentes para Putin. Incluso el impresionante resultado de la recaudación de fondos, más de ochenta millones de rublos, Podría haber sorprendido a algunos. Y así, en noticias recientes, se ha desatado la trampa de la Comisión Electoral, que decide quién puede participar en la votación y quién no. A Nadezhdin que corre Con el Partido Iniciativa CívicaSe ha cuestionado la validez del 15,3% de las 250.000 firmas recogidas. La acusación es de utilizar la identidad de miles de “almas muertas” para alcanzar el umbral necesario.