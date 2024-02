El 17 por ciento del tráfico web mundial pasa a través de tuberías de fibra

El salto cualitativo de los ataques hutíes a las economías occidentales, especialmente las europeas, pasa por cables de comunicaciones submarinos, no más gruesos que una manguera de jardín. Una interrupción, la más importante, es suficiente para provocar el caos en la transmisión de datos entre India, China y Europa. Puede ser una meta ideal, fácil de lograr y con consecuencias inimaginables. Este es el temor, y también la alarma, de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones Yemeníes leales al gobierno en el exilio, basándose en un inquietante post publicado en la aplicación Telegram por elementos de la milicia hutí proiraní. Al lado de un mapa geográfico está escrito: “Aquí están los mapas de los cables internacionales que conectan todas las regiones del mundo a través del mar. “Parece que Yemen se encuentra en una ubicación estratégica, dado que por allí pasan líneas de Internet que conectan continentes enteros, no sólo países. Por eso, los hutíes lo saben. “La amenaza está relacionada con una de las infraestructuras digitales más importantes del mundo. “, dice el ministro de Información del gobierno con sede en Adén, Muammar Al-Eryani, y los hutíes son un grupo terrorista, no conocen límites ni fronteras”.

cables

En las aguas del Mar Rojo habrá al menos 16 cables submarinos, a través de los cuales pasará el 17 por ciento del tráfico de Internet de todo el mundo, y que en algunas partes se extenderán sólo 100 metros bajo la superficie del agua. Uno, en particular, corre el riesgo de terminar en el alcance de los terroristas hutíes, el Asia-África-Europa AE-1, que tiene un alcance de más de 25.000 kilómetros. “Los cables se han mantenido seguros hasta ahora gracias al relativo atraso de la tecnología hutí, no debido a una falta de motivación”, escribieron en un informe los analistas del Foro de Seguridad del Golfo. La guerra rebelde con Arabia Saudita por el control de Yemen fue principalmente terrestre y, como resultado, sus fuerzas navales no estaban particularmente avanzadas. Pero la amenaza se está gestando. “La situación es muy grave y muy crítica”, comenta Giovanni Ottati, asesor estratégico de las empresas TLC en África, miembro del Comité Directivo Estratégico de la Fundación E4Impact y ex presidente de Confindustria Assafrica & Mediterraneo. “Prácticamente todos los cables submarinos que conectan India y China desde Europa cruzan el Canal de Suez y desembocan en el Mar Rojo, tocando Yemen por un lado y Yibuti por el otro, que se ha convertido en un punto estratégico de comunicaciones. Desde allí los cables llegan a Alejandría y Suez en Egipto, y luego al Mediterráneo. Hay cables que van directamente desde India y China a Sudáfrica, desde Malasia y Mauricio y luego cruzan la costa occidental de África hasta Portugal y Reino Unido. “Sin embargo, este cable, Safe-Wasc, dejará de funcionar dentro de dos años. Recientemente se han creado alternativas: el cable Meta-Facebook, uno de cuyos puntos de acceso se encuentra en Génova. El inconveniente es que este cable, Africa2Connect – explica Otati – también pasa de Grecia a Egipto y a través del Canal de Suez y luego llega a Kenia, Tanzania y Sudáfrica, por lo que regresa como los barcos que circunnavegan África hacia el Cabo de Buena Esperanza”.

alternativa

La otra alternativa es el “Equiano” de Google, que llega a Nigeria y Togo y se dirige directamente a Namibia y Sudáfrica. El problema es que todo termina ahí. Por tanto, se necesitan cables terrestres “que pasen desde Mombasa en Kenia y Dar es Salaam en Tanzania, a través de la República Democrática del Congo, y lleguen a Angola para reconectarse con el cable indio en Luanda y Lobito”. Esta será la respuesta de TLC a la crisis del Mar Rojo. Pero mientras tanto, dice Otati, “sabotear un cable submarino es muy fácil. Todo lo que se necesita es un pequeño submarino para profundizar y cortar los cables”. “En una situación de guerra, pasa un mes antes de que se implemente una intervención de recuperación. Imaginemos lo que podría significar una interrupción de los servicios de transmisión de datos con China o India, el mayor centro de asistencia de software”.

reacciones

Precisamente ayer, el secretario de Defensa británico, Grant Shapps, reconoció que las incursiones angloamericanas no habían eliminado la capacidad ofensiva de los hutíes, cuya intención sigue siendo “seguir obstruyendo la navegación en el Mar Rojo”. Le Monde explica que la crisis pesa mucho sobre Italia, que realiza el 54 por ciento de sus exportaciones por mar y el 42,7 por ciento de ellas a través del Canal de Suez. “No nos dejaremos intimidar”, advirtió el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, reiterando el compromiso de Italia con la primera línea de la próxima misión de la UE en el Mar Rojo para proteger a los barcos comerciales de los ataques hutíes.