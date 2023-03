“Interesantes perspectivas de carrera en Mumbai. Italia fue difícil para nosotros, pero hemos vuelto a empezar”.

Después de tres años de experiencia profesional en Mumbai, Chiara Ridelli y Francesco Capoli decidieron iniciar su propia empresa que coloca a las personas en el centro de la experiencia turística y no en una lógica de ‘golpe y fuga’. Hoy su equipo incluye más de veinte personas

Nuestra mayor pasión Viajar. Desde que éramos pequeños, siempre hemos reservado todos los ahorros para viajes y descubrimientos”. Claro Y Francisco Han sido compañeros de vida desde la escuela: ella es licenciada en Ley, es en economía. han viajado entre el mundo IndiaMedio oriente, tailandia, Camboya. Después de tres años de experiencia profesional, un BombayPara Francesco en consultoría y para el beneficio. Claro Como asesores legales, decidieron volver a Italiaen su ciudad natal, un Lecopara abrir una nueva empresa.

claire rezaili, nacida en 1992, se define a sí misma como una “generadora de ideas crónica”. Después de graduarse de la Facultad de Derecho, comenzó a trabajar en la administración pública en Consulado italiano a Bombay. francesco cappoli El hombre de 31 años es un “solucionador de problemas de la naturaleza”: tiene una doble titulación en gestión y su carrera sigue a la consultoría estratégica. “Mi trabajo consistía en poder resolver los problemas de otras personas lo más rápido posible. Hasta que decidí hacer de esos problemas mi problema”, sonríe.

La idea de abrir una startup desde cero, en Italiallegando en un momento específico, durante un viaje a florencia. “Queríamos disfrutarlo sin el caos de la ciudad. Con un mapa en la mano, un señor nos mostró un pequeño santuario en la parte superior. Plaza de Miguel Ángel Francisco recuerda. Como buen arquitecto florentino, pensó bien no solo en desvelárnoslo, sino en acompañarnos hasta allí y contarnos esa faceta diferente y maravillosa de Florencia. En ese momento se apagó la bombilla.

Así, tras tres años de experiencia profesional el prof. BombayDe a poco, crece en la pareja la idea de dedicarse a otra cosa. perspectivas de carrera en India eran muchos interesanteel explica Claro. Francesco agrega: “Nos desarrollamos tanto profesional como personalmente. Pero en ese momento, nuestra idea se volvió más realista y no queríamos rendirnos. Comenzamos no solo a soñar, sino también a pintar”. Cicerón Sobre el papel, dedicamos, durante un año, cualquier momento libre que tuviéramos”.

Cuando todo esté listo, solo tienes que decidir dónde tirarlo. Asia? ¿Europa? Estados Unidos? “Pensamos que si el sueño es realmente promocionar la zona en la que vamos a trabajar, necesariamente debemos empezar desde casa, entonces nos montamos en bicicleta real enfield Y recorrimos una distancia de 12.000 kilómetros que nos separan de la patria: desde Bombay a Leco“.

El objetivo era lanzar el proyecto piloto a principios de 2020. “Obviamente, no esperábamos uno pandemiaEl lanzamiento oficial se retrasó un año, cambiando la idea hacia el “único Un rayo de esperanza Eso se mantuvo en el mercado turístico: la proximidad”. Durante los primeros tres meses durante empresas emergentes Sólo están Chiara y Francesco. Entonces nos dimos cuenta Posiblede lo que necesitábamos una mano”. A fines de 2021, el equipo tenía diez personas. Hoy hay 21. “Llegaremos a 35 a fines de 2023”, explica Francesco.

la vida de CicerónComo suele ser el caso con las nuevas empresas, es una verdadera montaña rusa. “Ya hemos dejado de contar los altibajos, las satisfacciones inesperadas y ResbalonesLa plataforma ofrece 150 “experiencias de cercanía” en 13 regiones de Italia, involucrando a las personas en la historia. artistasartesanos empresarios O entrenadores que aman su territorio. Meta Francisco Y Claro Es crear una alternativa viable a las corrientes de turismo unificado de “golpe y fuga”, y poner a las personas en el centro de las experiencias como fuente de narrativas y sus historias.

Si el mayor desafío en el extranjero es experimentar una cultura diferente, sin reconocer tus fortalezas (“cultura Y familia“), justo Italia La situación se invierte. “allá dificultad Se convierte en un reajuste a viejas tradiciones y costumbres, inmerso entre personas que no han estado expuestas a las mismas experiencias y que luchan por comprender las diferencias que desea importar. Italia – explica Claro – Increíblemente hermosoCon qué frecuencia cierran y dudan en cambiar.

Sin embargo, si hablamos de empresas emergentesel Privilegios “En Italia no tienen nada que envidiar a los demás mercados europeosel explica Francisco. Por no hablar de algunas formas. financiación generalque “superó todas las expectativas, tanto que ahora son muchas las startups extranjeras que se han presentado a nuestras licitaciones porque en países como AlemaniaY Francia Y Reino Unido No hay nada como eso.” La verdadera restricción radica en el mercado de capitales, que “también debe ser atractivo para el dinero extranjero”.

En diez años, Chiara y Francesco se imaginaban al frente de un proyecto que se convirtió en internacional. La idea inicial era despegar Cicerón en India (“Un mercado infinito, en constante crecimiento, pero aún inmaduro”, dicen). Otros mercados europeos, por no hablar de los americanos”, lo habrían hecho accesible capital Más fácil.” Entonces, de hecho, ganó una carrera corazón Sobre el una razón.

“Nos dijimos a nosotros mismos que si podemos hacerlo funcionar y crecer Cicerón En Italia se representó la mayor parte. Italia es el hogar, y por lo tanto lo es todo. Nos hemos pasado la vida huyendo de aquí porque el lugar era estrecho, razonaron, y luego siempre volvíamos porque no podíamos prescindir de él”.