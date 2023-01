Irán: Drones atacaron un centro militar en Isfahan, “frustrando un ataque” – Asharq Al-Awsat

“Ataque fallido de drones El ministerio dijo en un comunicado que uno de los complejos de talleres del Ministerio de Defensa en la ciudad de Isfahan, en el centro de Irán, fue frustrado y agregó que uno de los drones fue alcanzado por el sistema de defensa antiaérea del complejo, y dos otros aviones explotaron. (a las 21:00 hora italiana), se informó que solo dañó parte del techo del taller y no causó heridos ni daños a los equipos. Dijo el citado ministerio a la agencia de noticias IRNA.

Los videos difundidos en las redes sociales, anoche, mostraron explosiones en un depósito de municiones al norte de la ciudad de Isfahan, con unidades de emergencia enviadas al lugar. Testigos informaron que hubo tres o cuatro explosiones.

La televisión estatal iraní, citando fuentes oficiales, afirmó que no hubo víctimas. Se registraron daños en el techo. Oraib dijo: “La explosión ocurrió en una fábrica de municiones en el Ministerio de Defensa, y no hubo heridos, según el vicegobernador de Isfahan”.

El ministerio iraní dijo que uno de los dos drones fue destruido por el sistema de defensa antiaéreo en el sitio, mientras que los otros dos explotaron. Un video ampliamente difundido en las redes sociales, cuya autenticidad AFP no pudo verificar, muestra una gran explosión en el lugar e imágenes de vehículos de emergencia dirigiéndose hacia la zona.

Al comentar sobre el ataque fallido, habló al respecto. “Noche explosiva en Irán” Asesor del presidente de Ucrania Myjailo Podolac, Menciona “producción de drones y misiles” y “refinerías de petróleo”. En su tuit, Podolyak afirmó que “La lógica de la guerra es despiadada y asesina” y “presenta la factura con dureza a los perpetradores y cómplices”.

La Fuerza Aérea de EE. UU. y “otro país” atacaron con drones una instalación militar del Ministerio de Defensa iraní en la ciudad de Isfahan: informó Al Arabiya, citando fuentes, informó la agencia de noticias TASS. Según el canal de televisión Al-Hadath, Israel no está involucrado en la operación, según la agencia TASS.

programa nuclear

Irán tiene varios sitios de investigación nuclear bien conocidos en la región de Isfahan, incluida la planta de conversión de uranio. En abril de 2022, Teherán anunció que había comenzado a producir el 60 % del uranio enriquecido en el sitio de Natanz, que está cerca del 90 % necesario para una bomba atómica.

Las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear internacional iraní, conocido por el acrónimo en inglés JCPOA, que concluyó en 2015 entre Irán por un lado, y la Unión Europea y los seis países principales por el otro, se estancaron tras un acuerdo de salida unilateral de Estados Unidos. . en 2018. Ese acuerdo tenía como objetivo evitar que Teherán adquiriera armas atómicas, un objetivo que Irán siempre ha negado perseguir. El programa nuclear de Irán

Ha sido objeto de varias campañas de ciberataques, sabotaje y asesinatos selectivos de científicos.

movimiento de protesta

El anuncio del ataque llega en un momento en que Irán no solo está preocupado por las diferencias relacionadas con el tema nuclear y las acusaciones de algunos países de que Teherán proporcionó drones al ejército ruso para la guerra en Ucrania. pero también quien Un movimiento de protesta surgió a mediados de septiembre. después de la muerte Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años que murió Mientras estaba retenida por la policía moral por no llevar el velo correctamente. Hoy solo , El presidente francés Emmanuel Macron Elogió la “lucha” de la niña “asesinada como mártir” por no llevar el velo, y anunció los 14 ganadores de la iniciativa Marianne, que se puso en marcha en 2022 y que premia a quienes se comprometen con la defensa de los derechos humanos y sociales o la protección del medio ambiente. .

“La opresión se multiplica en los cuatro rincones del mundo (…) Las mujeres y las niñas son a menudo las primeras víctimas de esta injusticia”, enfatizó el jefe de Estado francés en un video publicado en su cuenta de Twitter. Macron agregó: “Si Mohsa Amini, quien fue asesinada como mártir, se convierte hoy en un símbolo para todos nosotros, entonces su lucha nos obliga a la responsabilidad y la acción”.