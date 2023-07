La albahaca se estropea si la riegas de esta manera, no lo vuelvas a hacer

Tienes que despedirte de la albahaca podrida, solo riégala así y no tendrás ningún problema. Salvarás a la planta de su cruel destino.

el albahaca No es sólo la bandera de nuestro país -algunos platos simbólicos (como la pizza o la pasta con salsa de tomate) son inseparables del uso de la misma- pero no podemos prescindir de ella en esta época del año. Las altas temperaturas y el sol favorecen el cultivo de la albahaca en toda su belleza y Lanzamiento de todas sus fragancias.

Pero cuidémonos de suplir lo que nos pide la fábrica, que no podemos dejarla así sin apoyo. Basil necesita nuestro cuidado, así que aquí hay algunas golosinas que serán muy beneficiosas para ti. Veamos qué es, conozcamos los detalles para hacerlo brillar y Florece abundantemente.

Albahaca podrida? Descubramos juntos las soluciones útiles para evitar esto.

Cuando nos ocupamos de plántulas de albahaca en macetas, debemos seguir algunos consejos. ¿Dónde debe colocarse primero? La planta requiere una maceta de 20 o 25 cm de profundidad, dejarla en el balcón es una auténtica panacea para su salud. Pero veamos ahora un aspecto importante Riego: ¿Cuánta agua debemos darle a la planta?

En primer lugar, debe evitar absolutamente el agua estancada, que causa enfermedades como hongos o moho, por lo que debe asegurarse de que el suelo no está empapado, De hecho, esta condición salvará a la planta de muchas enfermedades. Pero, ¿cómo se traduce esto en necesidades de agua? Riegue dos veces al día en días particularmente calurosos.

Pero antes de hacer cualquier trabajo siempre tocamos la tierra para entender y actuar solo si está seca, el agua no se puede crear de antemano, pero podemos sentir la tierra -aquí no se dice por metáfora- para entender sus verdaderas necesidades, en este manera no nos equivocaremos.

Si vas a estar fuera de casa un cierto número de días y no tienes a nadie que cuide tu planta, solo llena una botella de plástico y llénala con agua. Simplemente tendrás que instalar la tapa y perforarla en el centro con un clavo. Coloca la botella boca abajo en el jarrón y verás como la albahaca la conserva gota a gota Nivel de humedad perfecto para mayor comodidad.