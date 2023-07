Que miedo, la cobra real encontrada detrás del refrigerador en la casa

Video que muestra a un cobra real detrás de un refrigerador dentro de una casa: aterrador para sus dueños.

allá Mala sorpresa Encontrar una serpiente venenosa en la casa no sucede todos los días, pero incluso si esta serpiente es Cobra Rey, uno de los reptiles más peligrosos del mundo, se vuelve doblemente temeroso. Esta historia seguro me desconcertó familia quien lo experimentó, conmocionado por la sorpresa completamente desagradable. Como se sabe, el King Cobra es exactamente eso. Entre las serpientes más venenosas del mundopudiendo incluso matar a un elefante en pocos minutos, y puede alcanzar longitudes realmente impresionantes.

Ruido y silbido detrás del frigorífico: la cobra real está en la casa

en realidad es una serpiente venenosa El más largo del mundo, con longitudes que en algunos casos pueden llegar a los cinco metros, pero no es así. El que encontraron los dueños de esta casa, que de todos modos están allí. Aterrorizado Y no poco para este encuentro cercano decididamente poco convencional, solo tenía un metro y veinte centímetros de largo. Estamos en la prefectura de Saraburi, en Tailandiadónde L’Henna esofágicaEste es el nombre científico de una serpiente que no pertenece a la familia de las cobras refugiado en una casa particular.

el perplejo Al ver la enredadera fue realmente sorprendente: un ama de casa escuchó su voz silbido cuando salió baño Juntos con el hijo solo tiene dos años. Caminó hacia la cocina y cuando se dio cuenta de que podía esconderse reptilalerta esposo de élle pide que me llame hombres de rescate, Para que los equipos se prepararan para recuperar reptiles, los animales salvajes intervinieron de inmediato. “Escuché a mi esposa gritar y me dijo que llamara al 911 de inmediato”, explicó el joven de 28 años.

entonces Sigue al padre de familia: “Todos salimos de la casa para no asustar a la serpiente”, Cuando llegaron los equipos de rescate, no tardaron mancha de reptil. Esto ha sido escondido detrás del refrigeradorpero también les preocupa admitir precisamente que se trataba de un espécimen de King Cobra, aunque afortunadamente no tan grande.

Llega la ayuda y todo termina en la dirección correcta

equipos de rescate utilizados giratoria con gancho; para alejarla del refrigerador, pero la serpiente se deslizó rápidamente. escondido detrás de una caja Antes de que un voluntario lo bloqueara: todo duró unos diez minutos, tiempo durante el cual los dueños de la casa con su hijo pequeño se fueron y se fueron. Campo libre para socorristas. Luego, la serpiente fue embolsada y llevada afuera, y luego liberada a un área segura.

Vino del dueño de la casa. gracias sinceras Rescatistas, a intervenir de inmediato, para evitar asustar a los miembros de su familia. “Él no atacó a mi familia y se mantuvo escondido”, recuerda el padre de familia. “Los rescatistas hicieron un gran trabajo”. Al parecer, King Cobra entró en la casa desde Deja la puerta abiertapara conseguir refrescos. A veces sucede que los reptiles se esconden en lugares absurdos buscando refrescos, incluso en los hogares, de hecho. hace unas semanas en India, Una cobra albina se ha estado refugiando en el dormitorio. de una casa particular.