Cómo funciona la vacunación obligatoria en Austria, a partir del 1 de febrero – Corriere.it

El gobierno de Austria formalizó hoy la ley de vacunación obligatoria contra el Covid: comienza el 1 de febrero, pero los controles comenzarán el 15 de marzo; Las multas oscilan entre los 600 y los 3.600 euros

GobiernoAustria Hoy, domingo 16 de enero, se aprobó oficialmente la ley deObligación de vacunarse contra el covid. Esta era la ley Anunciado hace 2 meses

por el asesor en ese momento Alejandro Schallenberg, cuando ningún país europeo había lanzado aún una obligación general de vacunar contra el Covid. La ley aún no ha sido aprobada por el Parlamento: se espera que sea aprobada el jueves.

el nuevo asesor Karl NahammerExplicó en rueda de prensa que la vacunación es una obligación Entrará en vigor el primero de febreroAfectará a todos los residentes de Austria que hayan mayores de 18 años (y no más de 14, como en un borrador anterior).

I Los cheques solo comenzarán a partir de mediados de marzo.: El período de tiempo entre la entrada en vigor del compromiso y el inicio de los exámenes fue justificado por el gobierno con el deseo de dar a todos los ciudadanos el tiempo necesario para la vacunación. El canciller dijo que no es una guerra entre vacunados y no vacunados. Esta ley no hace más que reafirmar que las vacunas son la mejor garantía de que podamos vivir en libertad.

el más Ofrecido a aquellos que se niegan a ser vacunados De 600 EUR a 3600 EUR. te pueden multar Hasta 4 veces al año. Se anula la multa a quienes decidan vacunarse Dentro de las dos semanas posteriores al examen lo que resulta en la falta de vacunación.

Se realizarán exámenes al azar. La policía le pedirá que proporcione prueba de su vacunación; El que no lo tuviere consigo, deberá anotarlo por escrito; Si no lo hace, será multado con hasta 600 euros.

Si las autoridades, con la ayuda de un panel de 4 expertos: dos abogados y dos sanitarios, juzgan que los avances en la campaña de vacunación son insuficientes, enviarán advertencias a los ciudadanos que aún no han sido vacunados; Si esto todavía no es suficiente, las mismas personas serán enviadas a citas médicas para ir a vacunar. Quien no asista será multado. El gobierno considera este último escenario comoRelación máxima.