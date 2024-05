Europa, ¿guerra con Rusia? Las cambiantes formas geométricas de los 27 sobre el conflicto. Esto es lo que podría pasar ahora

Están divididos en todo, incluso en Ucrania. La unidad mostrada por la Unión Europea en la primera fase de la guerra ruso-ucraniana está empezando a desmoronarse, por mucho que los jefes de gobierno intenten presentar al público una imagen de apoyo incondicional a Kiev y a su presidente. Zelensky, asume un camino claro para unirse a la Unión Europea en poco tiempo. Sin embargo, las líneas divisorias son claras tanto con respecto al uso de armas occidentales en territorio ruso (no solo en Crimea y en las provincias del este de Ucrania que Moscú ocupó y anexó en 2014), como con respecto a los soldados occidentales en Ucrania al menos como entrenadores, y luego a los soldados occidentales en Ucrania al menos como entrenadores, y luego como soldados occidentales en Ucrania. 6.500 millones de euros de ayuda a Kiev, bloqueada por el veto húngaro de Orbán, sobre el uso de activos rusos congelados en bancos europeos (particularmente en Bélgica) para suministros militares y la reconstrucción de Ucrania, y como corolario incluso en el propio camino de Europa. Podrá armarse con un escudo aéreo contra la amenaza de los misiles balísticos rusos ante la ya no remota posibilidad de una guerra continental (¿o global?).

Ucrania y los países bálticos están dispuestos a enviar tropas sin la aprobación de la OTAN: amenaza de escalada

Movimientos de Kyiv

Así, Zelensky se ve obligado una vez más a emprender una “gira por las siete iglesias”, donde apareció con el sombrero en la mano en distintas capitales, en los últimos días en Lisboa, Madrid y Bruselas, concluyendo acuerdos bilaterales y recaudando efectivamente millones y miles de millones en ayuda. . Recaudar dinero para financiar la guerra y mantener el país a flote, o conseguir tanques (de España) en lugar de 30 F-16 (de Bélgica) o incluso poco más de cien millones de euros de Portugal. En la práctica, se espera que esta cantidad supere el veto húngaro al gran paquete de 6.500 millones de dólares solicitado por Kiev para hacer frente al bombardeo de 3.200 bombas aéreas en un mes, como condena Zelensky.

Mientras tanto, los rusos avanzan hacia Kharkiv y Donetsk, y los bombardeos a edificios civiles, supermercados o infraestructuras energéticas ya no son noticia. De fondo, hay un retraso en la entrega de armas por parte de los estadounidenses, después de que el paquete de ayuda militar fuera bloqueado durante varios meses por la oposición de los parlamentarios de Trump.

Finanzas

Hasta ahora, según el Instituto Kiel, una institución especializada, España ha destinado sólo 330 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, una cantidad pequeña en comparación con Berlín, París y Roma, que ascendieron a 18.600 millones, 5.600 millones y 1.000 millones de euros, respectivamente. . Londres, un país europeo aunque fuera de la Unión Europea tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, aportó 9.200 millones de euros. En abril, España prometió dotarle de un sistema antiaéreo y antimisiles Patriot y de 10 tanques Leopard. El valor del acuerdo firmado el lunes es de mil millones de euros, pero a lo largo de diez años. Hay países como Alemania que invierten dinero porque lo tienen, pero se niegan a poner tropas en el terreno, y mucho menos a permitir que sus sistemas de armas se utilicen en territorio ruso. En Meseberg, el canciller Schulz, junto con el presidente francés Emmanuel Macron, dijeron algo más: “La principal prioridad es apoyar a Ucrania con fuerza. Prometimos hacerlo durante el tiempo que sea necesario y estamos de acuerdo con Emmanuel en que debemos aceptar este apoyo. ” A un nuevo nivel.” Lo que quiere decir, ya veremos.

Armas

Así, a partir de 2022, tras la invasión de Ucrania, Alemania propone a sus socios europeos su propio escudo aéreo europeo basado en los sistemas israelí Arrow 3 y American Patriot, pero Italia y Francia no quieren depender de países fuera de la UE. países para defender a los europeos. Francia tiene menos poder adquisitivo que Alemania, y quizás por eso también aspira a ser el único país de la unión con un arma nuclear, y no descarta enviar a sus soldados a Ucrania. La hipótesis fue rechazada por Alemania e Italia (y Estados Unidos). Por la intervención sobre el terreno y también por el uso de armas occidentales en territorio ruso, los países bálticos, Polonia, los Países Bajos y los países escandinavos en general. En términos pintorescos pero elocuentes, la ministra de Defensa holandesa, Kaisa Ollongren, explica que las restricciones de Ucrania a los ataques directos contra Rusia obligan a Kiev a luchar “con una mano atada a la espalda”, porque las bombas y aviones no tripulados rusos se lanzan desde territorio de la Unión y es allí donde deberían Que los transportistas sean alcanzados. Ollongren promete que Ucrania pronto tendrá otro sistema Patriot, pero Zelensky dice que necesita siete. Hannu Pefkur, ministro de Defensa de Estonia, cree que la sed de armas de Ucrania es “extremadamente urgente”. Kyiv corre grave riesgo de perder. El Ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, advierte que Putin debe permanecer escéptico sobre si Europa es realmente capaz de intervenir. Es un error excluirlo. Zelensky no se da por vencido. Tiene previsto viajar a Francia para celebrar el 80º aniversario del desembarco de Normandía y a Italia para asistir a una reunión de los líderes del G7.