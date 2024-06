Taylor Swift también está volviendo locos a los mercados: por eso su gira podría afectar las tasas de interés del Reino Unido

El huracán de Taylor Swift no tuvo tiempo de llegar al Reino Unido – esta noche es el tercero de tres conciertos en Liverpool, seguido de una cita en Cardiff y luego tres espectáculos en Londres – y los observadores ya están asombrados por el tamaño del huracán. fenómeno. No hablamos sólo de críticos musicales o antropólogos interesados ​​en comprender las razones del increíble éxito de Swift entre los jóvenes de todo el mundo. Incluso los economistas se dan cuenta de que tienen que lidiar con lo que implica la “ronda de los siglos” (así se llama la ronda). Es más, los propios responsables de la política monetaria. Según una serie de analistas consultados por el diario económico CNBCDe hecho, el impacto económico de la serie de conciertos que Taylor Swift ofrecerá en el Reino Unido puede ser suficiente para incitar al Banco de Inglaterra a cambiar sus decisiones y posponer la esperada reducción de los tipos de interés. ¿Cómo es eso posible? En pocas palabras: ahora se ha establecido que en casi todas las ciudades donde viaja Taylor Swift, tiene un “poder mágico” para aumentar los precios de hoteles, vuelos, restaurantes y otros servicios, porque el deseo de gastar dinero también crece exponencialmente entre ella. aficionados. Los economistas hablan de “inflación rápida” para encuadrar el aumento específico de los precios que coincide con el paso del huracán Swift. Ahora la artista estadounidense no limitará sus fechas británicas a mediados de junio. Después de recorrer media Europa – los días 13 y 14 de julio actuará también en San Siro, en las dos únicas fechas italianas de la gira – Swift volverá al césped del estadio de Wembley, en Londres, durante cinco noches entre el 15 y el 20 . Agosto. Así que en pleno verano y temporada turística.

Cuentas (a reconstruir) en el banco

Sucede que entre agosto y septiembre los mercados esperan el primer recorte de tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra desde el actual nivel récord (de 16 años) del 5,25%. Pero no Una condición indispensable Que la Junta de la Agencia Monetaria rompa el punto muerto -como recomienda la teoría económica- constituye una clara indicación de que la tasa de inflación está bajo control, e incluso en una trayectoria descendente. Ahora, como afirman muchos analistas serios, el aumento de los precios debido al huracán Swift puede poner a los encargados de tomar decisiones en el Banco de Inglaterra en una posición muy difícil. “Actualmente todavía vemos un recorte en agosto, pero los datos de inflación de este mes pueden llevar al MPC a ser cauteloso en septiembre”, dijeron el viernes analistas senior del banco de inversión TD Securities. CNBC. ¿Qué dice el Banco Central del Reino? Oficialmente, no se molesta en responder al impacto potencial del fenómeno Taylor Swift, pero dice que su comité de política monetaria “observa una amplia gama de indicadores económicos al tomar decisiones sobre las tasas de interés”.

Lea también: