Tropas de color, ¿qué pasó? Kate Middleton, el gesto cariñoso del rey Carlos y el descaro de Sussex: altibajos

El regreso (triunfante) de Kate Middleton, el desfile con gran pompa (mil soldados y 200 caballos), los principitos dando un espectáculo pero, sobre todo, la familia real reunida en el balcón del Palacio de Buckingham, a pesar del difícil momento de Enfermedades y peleas. Mira la voz de Harry y Meghan. Trooping the Colour podría – como predijeron los expertos – simbolizar el declive de la familia real británica, marcado por los diagnósticos de cáncer del rey Carlos y Kate Middleton, pero el tradicional acto de celebración del cumpleaños del monarca fue un triunfo tal que interrumpió la retransmisión en directo del Daily. El Post, y ante las miles de personas que se reunieron para aplaudir, mostró la imagen de los Windsor que, como cualquier familia, perseveran a pesar de los desafortunados acontecimientos.

princesa del pueblo

Lo anunció y lo hizo, con un estilo que recuerda a tiempos mejores. Kate Middleton, que ha perdido peso y seguramente se ha visto afectada por la quimioterapia (“Hay días buenos y días menos buenos”, declaró ayer) pero todavía brilla con un vestido con un lazo de Jenny Packham, sale de casa con sus hijos y se arregla El problema de Charlotte. Su cabello, sonriendo desde el carruaje a quienes acudían a saludarla. Piensa un poco en los momentos en los que no está en cuadro, pero es el único “lujo” que se permite: “Estoy aprendiendo a ser paciente, sobre todo con la incertidumbre – declaró – Acepto cada día como viene, Escucho a mi cuerpo y me permito tomarme este tiempo necesario para sanar”. La Princesa de Gales es la futura Reina y no teme desfilar ante los ojos del mundo a pesar de las repercusiones del tratamiento: un mensaje de esperanza para quienes se encuentran en su misma situación pero sobre todo para quienes, como muchos expertos reales, han Afirmó que ya no volverá a su rol anterior. En el balcón, el rey Carlos, que ha compartido su lucha contra el cáncer, ocupa un lugar de honor a su derecha, riendo y bromeando con su querida nuera.

Las miradas

Clásica con un vestido blanco y negro que imitaba el vestido de su hija Charlotte (una delicia en un estilo náutico), Kate mostró como siempre casi el único look del que se habló: un modelo de Jenny Packham con lazo y sombrero a juego de Philip Treacy, un favorito real que Camilla también eligió. La Reina casó sobriedad y colores claros, con un traje de crepé verde pálido diseñado por Anna Valentina en marcado contraste con los looks legendarios de Isabel II. Un estado de ánimo que ni Sofía de Edimburgo, con su tono amarillo limón, ni su hija, Lady Louise Windsor, que se centró de manera muy convincente en la sostenibilidad y recicló el look de coronación del Rey (quizás no era la ocasión) entendieron.

ausente

Lo que falta en la imagen de la familia unida a pesar de la adversidad, por razones obvias, es Meghan y Harry, quienes permanecieron en Estados Unidos. Sin embargo, no eran “miembros de la realeza que trabajaban” y no se les podría haber permitido sentarse en el balcón. Y el «rudo» del día llegó (exactamente) del otro lado del océano. Mientras Londres estaba en plena celebración, los duques de Sussex, a través de su amigo jugador de polo Nacho Figueras, dieron a conocer dos nuevos productos de la marca American Orchard de Meghan: mermelada y galletas para perros (levanta la mano si no estás sonriendo).