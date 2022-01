Tali and Quali Show 2022 Episodio III / Ranking: Ganador Gianfranco con Morandi

Tali and Quali Show 2022, transmisión en vivo del tercer episodio: Comentarios en vivo

Es hora de averiguar el nombre. El ganador del tercer episodio. Desde Programa Tally y Kwali 2022. Pero los imitadores primero deben asignar cinco puntos al competidor más merecedor. Zucchero asigna su voto a Jovanotti, Arisa a Gianna Nannini, Gianna Nannini corresponde con Arisa, Mika asigna cinco puntos a Nomads, mientras que Jovanotti se lo da a Zucchero. Y otra vez: de Nino d’Angelo a Gianna Nannini, de Gaya a Mika, de The Beatles a Gianni Morandi, de Morandi a Nino d’Angelo, de Augusto Daulio a Mercury, y de Mercury a Nino d’Angelo. Finalmente llegamos a los votos de los jurados, formándose las posiciones finales.

Ganador de The Tali and Quali Show 2022, Episodio III Ranking / ¡Lacchi-Morandi vence a Nannini!

para cada loretaCuarto Juez Especial Episodio III Estoy en el podio Mika, Zucchero, Gianni Morandi. Para Goggi los tres primeros son Gianni Morandi, Gianna Nannini, Zucchero. Selecciones de Panariello Gianni Morandi, Gianna Nannini, Zucchero. Malgioglio para Gianni Morandi, Zucchero Gaia. Así ve el orden final en primer lugar, como Ganador, Gianfranco Lacchi y Gianni MorandiSegundo lugar para Simona Ranucci con Gianna Nannini y tercer lugar para Luca Sperindio con Zucchero. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Vincenzo Emita Freddie Mercury

Media ovación de pie para vestir Vincenzo d’Or Freddie Mercury Me gusta El espectáculo de clasificación 2022. Un intérprete muy respetable, que reacciona sobre todo desde el punto de vista acústico. Panarillo solo está parcialmente convencido: “El sonido en realidad se repitió bien, pero faltaba el plano físico”, dice. Loretta Joji no está de acuerdo con el colega: “A mí me pasó lo mismo, pero le faltó un poco de nervio”. ¿Cómo será la clasificación? Vicenzo? Tal vez los jurados premien el coraje, lo que Malgioglio Él dice que realmente lo aprecia: “Es muy exigente, pero también noté una gran coreografía. No se salió de control hasta la última parte”. Siguiendo la tradición del legendario Freddie Mercury, concluye el tercer episodio de Tally and The Quality Show. Ahora se pasa la pelota al jurado. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

el despiadado cristiano malgioglio

francesca carbonelli tradicion Jaya Con más luces que sombras. Darío, Guido, Teodoricio y Vitoria En cambio, son los Beatles. Al menos lo intentan, con mil dificultades y alguien duda Malgioglio Que al término de su actuación se exprese en términos inequívocos: “¡Los destruí! No había ninguno. No intenté nada. ¿Por qué debería mentir?”“.la audiencia se está volviendo hacia Malgioglio, pero puede que no haya sido el único en pensar así”.Nos recordaste a ellos, no más o no esterilizarás a los chicos pero serás los verdaderos Beatles”., según Panarillo.

es hasta Gianfranco Lacchi, Quien rinde homenaje a Gianni Morandi en el escenario. El competidor Tally and Qualley Show 2022 canta el acordeón: ¿Cómo se desempeñará? Física y sonoramente es bastante similar al original. Pero falta el efecto sorprendente… (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Mateo es Nino D’Angelo

paulo massey traducir jovanotti Y quizás el contendiente más frustrado en esta primera ronda de programas es A Programa Tally y Kwali 2022. Malgioglio no se lo piensa dos veces antes de rechazar a un imitador voluntario: “Has hecho a Jovanotti a tu manera, incluso de una manera romántica, pero él no lo es”., que determina el jurado. Tras el comercial llega el momento del ascensor, con nuevos candidatos buscando espacio a la luz de los siguientes episodios.

imitador francesco pinato Brilla e instantáneamente obtiene la aprobación del jurado. La carrera real regresa con Matteo Vitolo, que quiere imitar a Nino D’Angelo. “Desearía que mi mamá estuviera orgullosa de mí porque hice posible que ella viviera mejor desde que me convertí en cantante de bodas”, Sus palabras en el clip antes del show. ¿Cómo le irá? (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Luca es igual a Mica

Simona Ranucci tradicion Gianna Nannini a Programa Tally y Kwali 2022. Se parece mucho a ella visualmente, incluso sin la ayuda de maquilladores talentosos. Pero también con sonido. SimónNo funciona nada mal. Es objetivamente el más sorprendente de los tres primeros competidores, como confirma la escala de aplausos. “Los tomé todosGoggi dice: “Subiste al podio como ella y no fue fácil”. Luca Buttiglieri, imitador de Mica.

Él también, físicamente, lo recuerda mucho. Él también, como Simona, se lleva bien con el escenario. Otra ovación de pie, así como una “hermosa coreografía” según el director Carlo Conte. Goji también quedó fascinado, lo que hizo que lo glorificara identificándolo como extraordinario. Cristiano Malgoglio ve el vaso medio vacío: “Divertido pero no perfecto”. El público no está allí y él gruñe. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Azúcar del horno permanente

luca sprendio es un gran fan de azúcar Y quiere imitarlo a la perfección para ganar el pase a la final Programa Tally y Kwali 2022. “Es un placer estar aquí”, dijo humildemente el concursante antes de subir al escenario y cumplir con una buena tradición. “Estuvo muy bien, pero no solo ruidoso, sino también asentir con los brazos y una sonrisa. Aquí hay un buen trabajo”, confirma Loretta Jogi. Malgioglio se mostró positivamente sorprendido por el primer contendiente del episodio: “Sugar te gana cuando canta y este tipo me arrastra, era muy bueno. Es tan dulce”.

Panarillo coincidió con sus compañeros y se divirtió mucho: “Idéntico sobre todo en los rostros, Zucero es suyo”. Victoria ViolaEn cambio, usa la ropa de Arisa. También llega su atronador aplauso. Tuvimos un comienzo muy fuerte en Tally y Kwali, esperando que los otros competidores se vieran realmente bien. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

GIANNI MORANDI es la tradición más esperada

nueva cita con carlo conte e imitadores NIP para Programa Tally y Kwali 2022. El tercer episodio mostrará sobre el escenario una maravillosa imitación de personalidades y cantantes de talla mundial: desde Gianni Morandi hasta Freddie Mercury, pasando por Benigno d’Angelo, Giovanotti, Arisa, The Beatles, Gianna Nannini, Zucchero, Gaya y Mica. ¿Qué imitador traerá el Episodio tres a casa y se unirá a los finalistas? Les recordamos que en los dos primeros episodios Los ganadores son Igor Minerva – Claudio Baglioni y Daniel Quartabile – Renato Zero..

Así que esta noche tendremos otro campeón para ganar el pase a la final. También se rendirá homenaje a Augusto Dalio, el mítico cantante de la banda Nomadi. Hora de descansar, el episodio está por comenzar. (Actualización de Jacopo D’Antuono)

Advance Like This Shows 2022, episodio 22 de enero de 2022

Tercera cita con “Tali y Cowley 2022”, en la versión dedicada a personajes no famosos. Una variedad de Rai1 producida en colaboración con Endemol Shine Italia y dirigida por Carlo Conte se transmitirá con el tercer episodio. Sábado 22 de enero a partir de las 21.25 h.. En el escenario, esta semana, los concursantes darán vida a espectáculos que verán encarnados a Gianni Morandi, Freddie Mercury, Zucchero, Gaya, Mica, Nino D’Angelo, Giovanotti, Arisa, The Beatles, Gianna Nannini (con el artista “He Got the Seat” durante la selección del ascensor) y Augusto Daulio, el legendario cantante de Lost Bedouins.

a los finalistas Cuenta y Kwali 2022, Igor Minerva que llevó a Claudio Baglioni al escenario y Daniel Quartabile que en su lugar ocupó el papel de Renato Zero, un tercer contendiente que también se unirá. Los árbitros Loretta Goggi, Giorgio Panareello, Cristiano Malgoglio y el sorpresivo cuarto árbitro juzgarán la actuación de los concursantes que solo conoceremos esta noche. Los concursantes se configurarán como de costumbre para parecerse lo más posible a los artistas que representarán. Estarán la “coach de voces” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Picucci, Antonio Mancencella y la “coach de actores” Emanuela Aureli, preparándolos para su actuación. Arreglos hechos por el Sr. Pinocho Pirazoli.

¿Cómo ve esto y lo que muestra 2022 Live TV Video Streaming and Broadcasting?

El episodio 3 de Tali y Quali 2022 está listo para comenzar. Se podrá ver la tercera cita con el programa conducido por Carlo Conte Esta noche a partir de las 21:25. Para ponerse al día con el programa, simplemente conéctese en vivo a Channel One, Rai Uno, y disfrute del programa. Alternativamente, existe, por supuesto, la posibilidad de continuar el programa en transmisión de video de televisión en vivo, o a través del sitio web designado, RaiPlay.it, Luego seleccione Rai Uno, o con la aplicación específica que está disponible gratuitamente para los sistemas operativos Android e iOS. Además, unos minutos después del final del episodio, Ray publicará el episodio completo en la obra de rayo.

En las últimas semanas, Cuenta y Kwali 2022 Logró un gran éxito, a pesar del “oponente” C’e Posta per Te en Canale 5, dirigido por Maria de Filippi. podría suceder carlo conte ¿Para repetir esta vez también?

