La ex monja Cristina Scoccia está enamorada, son dos y le dan vueltas la cabeza

La cantante y exreligiosa puso fin recientemente a su compromiso con la generación de Io Canto y ahora, sorprendentemente, por fin puede dedicarse al amor. Cristina Scoccia soltó la sopa y lo hizo solo en las redes sociales, mostrando sus tesoros.

También se ha archivado el arco Io Canto Generation, un programa dedicado a jóvenes talentos del canto. Cristina Scoccia por fin podrá dedicarse al amor sin esconderse más. Fue un año muy desafiante para ella, ya que, después de abandonar sus estudios, se convirtió en una personalidad televisiva integral, participando en algunos de los programas más populares de Canale 5, como Verissimo y L'Isola dei Famosi.

Cristina nació en Sicilia en 1988, y mostró desde pequeña una gran pasión por el canto.En 2007, por un extraño giro del destino, interpretó a la hermana Rosa, fundadora de la Sagrada Familia Ursulina, en el espectáculo El coraje del amor. Dos años más tarde, comenzó su viaje religioso, pasando los siguientes dos años de noviciado en Brasil, antes de finalmente tomar sus votos en 2012, uniéndose a las Hermanas Ursulinas.

La notoriedad llegó en 2014, cuando Fue seleccionada por J-Ax en La Voz de Italia y finalmente logró ganar la segunda edición. Por transmisión de infecciones. Posteriormente participó en Dancing with the Stars en 2019 y luego en Name that Tune y Guess my Age, antes de sorprender a todos a finales de 2022, cuando anunció en Verissimo que había renunciado a sus voces.

Cristina Scoccia, siguiendo la generación de Ayu Canto, ahora se ha dedicado al amor: ¿quiénes son los afortunados?

En 2023, su nombre pasó a formar parte de los nombres de los participantes en la nueva edición de Celebrity Island organizada por Ilary Blasi, que la vio ocupar el sexto lugar. Hoy se dedica principalmente a su carrera artística. Puede contar con una gran cantidad de fans que quedaron asombrados al verla posar con sus dos “queridos”. Su realización es algo inusual.

Sin embargo, es un tipo de amor muy puro: Christina de hecho Se tomó una foto con sus dos sobrinos, sus sobrinos Silvioal que está fuertemente apegada. “No hay amor más grande que este” De hecho, ella escribió debajo de su foto, ¿y quién puede culparla? Es una relación que va más allá de las dinámicas asociadas a la emoción o más “sentimientos”.Los adultos“, se trata más bien del afecto y del amor desinteresado que los jóvenes suelen mostrar hacia sus padres y familiares más cercanos.

La instantánea generó muchas visitas. Es fácil comprender en cuántos admiradores influyó el artista siciliano. Al ver una imagen tan alegre. Ahora que sus compromisos con Io Canto Generation terminaron, Cristina finalmente puede dedicarse a su familia y despedir juntas el 2024: ¿quién sabe qué más le deparará el nuevo año?