Reina Elizabeth II No volverá a vivir permanentemente. El Palacio de Buckingham. allí Una decisión simbólica es una de las decisiones históricas – Después de todo, la forma es a menudo infalible – y fue capturada en un año que marca un evento importante para Su Majestad, las celebraciones del Jubileo de Platino, 70 años de su reinado. Con el debido respeto a los tradicionalistas y puristas nostálgicos, Una era que termina para siempre: La Reina ha decidido mudarse permanentemente al Castillo de Windsor, que siempre ha sido uno de sus alojamientos favoritos (junto con Balmoral, que es propiedad privada de la Reina).

El Castillo de Windsor es en realidad la casa de campo de la Reina y se utiliza principalmente los fines de semana y los días de descanso. Por supuesto, no es exactamente el alojamiento acogedor y reservado que puedas imaginar, ya que es el castillo habitado más grande del mundo gracias a sus 1.000 habitaciones y 13 hectáreas de terreno (fue allí refugiada ella y su hermana Margaret durante la Segunda Guerra Mundial). Así Isabel II no vivirá en SW1A 1AA en Londres – Esa es la dirección exacta del Palacio de Buckingham – de hecho, no ha vivido allí de forma permanente durante algún tiempo: SíYo digo que pasó su última noche en el palacio hace dos años.En marzo de 2020, el Estandarte Real rara vez se agitó durante dos años para indicar la presencia del Rey en el edificio. A partir de ahora, la bandera de la Unión Británica dominará, aunque el Palacio de Buckingham sigue siendo un lugar simbólico para las ocasiones importantes, empezando por la fiesta del platino que se inaugurará el próximo 2 de junio con el desfile militar y finalizando con la inevitable aparición de la familia real. en el balcón de la fachada principal (hasta el momento permanece la incógnita sobre la presencia/ausencia de Harry England).

La reina lleva tiempo viviendo en Windsor y la pandemia de dos años ha acelerado su propagación Escapar de Londres. Se dice que el rey No me gustó mucho el Palacio de Buckingham, una “fortaleza” Consta de 775 habitaciones, incluidas 19 salas de gobierno, 52 habitaciones reales y de invitados, 188 habitaciones para el personal, 92 oficinas y 78 baños. Fue Winston Churchill quien la convenció de la importancia simbólica de vivir allí. Pero en los últimos 70 años, se escapó lo más rápido que pudo, prefiriendo otros alojamientos. El covid, la muerte del amado Príncipe Felipe (cuyo cuerpo fue enterrado en una cripta real en la Capilla de San Jorge, Windsor), las volátiles condiciones de salud de sus 96 años y la renovación del Palacio de Buckingham que se prolongará hasta 2027, todo se aceleró. paquetes de resolución y dejando el edificio. Trabajará más desde su propio piso, viajará menos, pero estará presente en el cuerpo cuando lo necesite, comenzando con la cita doble en Westminster, el catorceavo del Día de la Commonwealth y el veintinueve de la conmemoración de Felipe. ¿Qué pasará con el Palacio de Buckingham? Es poco probable que vuelva a ser sede de los gobernantes: Ni el príncipe Carlos ni su hijo William lo quieren mucho Así que es probable que en el futuro se convierta en un gran museo.