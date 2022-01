Sophie Codegoni vs Alessandro Basciano “¿Soy un payaso?” / Lite Gf Vip “No te persigo”

Nueva pelea entre sophie codegoni mi Alejandro Bacciano el Gran Hermano VIP 2021. El choque comienza cuando el ex seductor de la Isla de la Seducción desata todo su asombro ante la candidatura de Delia Durán, porque la razón dada, según él, no era ni verdadera ni real. Por eso, el chico acusa a Sophie de no poder expresarse y mostrarle apoyo. La modelo, convencida de que las afirmaciones no están del todo fuera de lugar, recurre a Mirjana Trevisan mi manila nazarote, que escucha su revolución. Por ejemplo, dijo que Alessandro le dijo: “eres un payaso».

Sulli da un paso adelante en una crisis grave después de la transmisión en vivo / ¿Renunciar a Gf Vip? Sophie: “¿Quieres irte?”

Pero añade que hablará con las personas que la llamen. “Apreciamos las nominaciones, ¿no debería estar hablando con la gente por qué te nominarían?» Sophie continúa en su amanecer. Como él la iba a amenazar con no acostarse más con ella, la modelo revela que no aceptó la amenaza, e incluso relanzó:Nadie te retiene aquí, adiósMirjana reconoce en este punto que AlessandroTiene temperamento…».

Jessica Selassie declara “¿Sophie es una novia? Siempre he estado sola” / “Mis mejores amigas son mis hermanas”

Sophie Codegoni y “La propuesta” de Alessandro Bacciano…

en este punto, sophie codegoni Ella explica que también hizo una propuesta para Alejandro Bacciano, es decir, salir Gran Hermano VIP 2021 Para vivir su historia al aire libre, si está claro que quedarse en casa se convierte en un problema. “Si el problema para ti está aquí, vamos“La antigua frustración del tronista por hombres y mujeres está dictada por el hecho de que quiere ser independiente y libre para comunicarse con quien quiera”.Ni siquiera mi madre me dice con quién debo o no debo hablar. Un poco menos, porque yo no corro detrás de nadie. Todo está bien, pero la paciencia tiene sus límites.».

Sophie Codegoni / ¿Relación cerrada con Jessica Selassie o enfrentamiento en vivo?

Lo que le gustaría a Sophie Codegoni es que Alessandro pueda vivir su relación de otra manera. “¿Cómo crees que se convertirá en mi punto de referencia si me juzgas?La crisis no parece haber terminado, dado que Alessandro ha dicho en las últimas horas:No quiero una relación así, no está mal.Pero mientras tanto, un avión se cierne sobre la casa con una pancarta para los fanáticos solo para ellos…

© Reproducción reservada