Sophia Raffaelli, plata en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica Diploma de Bachillerato

Sofía, eres increíble y esta plata vale su peso en oro. Perderse el Mundial por más de punto y medio deja mal sabor de boca, pero Sofia Raffaelli debería estar orgullosa de sí misma. Me enorgullece confirmar que es una estrella en ascenso en la gimnasia rítmica del planeta después de ganar ayer la plata en el mundial general de la ardiente feria de Valencia, la única competición de pequeños aparatos que otorga medallas olímpicas.

El “volcán Chiaravalle” cayó de la cima del mundo en favor de la caníbal alemana Darja Varfolomie, que ganó las 5 carreras (5 medallas de oro) en esta edición del Campeonato del Mundo. Pero ayer lo pasó mal frente al campeón desde los peloteos que mantuvieron viva la fiebre del oro hasta el último segundo del último instrumento. Con la melodía de “Il Mondo” de Jimmy Fontana, juego bomba con 35.500 ring en las notas de “Psyco”, Sophia confió en la compañía tras el ciclo de pelota., gracias a lo cual, con unos estratosféricos 34.450, alcanzó los 3.250 puntos de ventaja sobre Verfolomei, que en cambio se vio penalizado por la derrota ante Ripon. Pero la pérdida del campeón de Fiume Oro fue demasiado pesada para los clubes que mantuvieron a los teutones nuevamente en el buen camino. Darja recortó distancias a 8 décimas y media y realizó el pase decisivo con un balón de 35.650.

Detalles de rendimiento

La alumna de Claudia Mancinelli y Julieta Cantaluppi, a pesar de tener la mejor puntuación registrada (33.050), quedó relegada al segundo puesto con una puntuación global de 135.700 frente a los 137.450 de Alemania. Sin embargo, el ritmo de resultados de Sofía hizo que el medallista de bronce israelí Atamanov terminara a una estrella de Varfolomei con 131.400. Si bien rusos y bielorrusos podrían competir en los Juegos de París bajo bandera neutral si se clasifican, el partido entre Alemania e Italia será un desafío para disfrutar bajo la Torre Eiffel dentro de un año. “Este campeonato mundial fue una experiencia positiva y guardaré la plata en mi corazón porque lo di todo y competí para divertirme. a mí Las lágrimas después de la cinta fueron de alegría, porque sabía que dejaba un buen recuerdo al público en general de la última vez que hice gimnasia – explica Sophia, que logró doce medallas mundiales (5 de oro, 4 de plata, 3 de bronce) -. Me siento más maduro. Esto también se nota en mis lecturas: para estos Mundiales he elegido libros muy complejos e introspectivos: historias policiales y obras que hablan de sueños por vivir y cumplir. La dedicatoria es para mis entrenadores y para Gimnasia Fabriano. Crecí en expresividad y la combiné con la creciente dificultad de las rutinas. Cambiaré la música y los ejercicios para los Juegos de París. ¿Dualismo con Verfolomeev? No me importa, compito para estar en paz conmigo mismo.“. Hoy es el último día de competición. Las mariposas de la selección italiana, recién salidas de su pase olímpico, compiten en una final especial a cinco vueltas. 16.00-17.50 horas en Roy Sport y 18.30-19.15 horas en Roy. Jugar.