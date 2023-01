Sony, conferencia en CES 2023: todos los anuncios y novedades de PS5 y PS VR2

Luego de una etapa introductoria en la que el Presidente y CEO de Sony, Kenichiro Yoshida, habló sobre la visión de la compañía y los resultados obtenidos hasta el momento en el mercado, según la tradición de este tipo de eventos, la pelota pasó de inmediato a la sección de juegos y En particular kazunori yamauchi la mente brillante detrás de la serie gran Turismo La cual habló sobre el proyecto relacionado con la inteligencia artificial de Sophie, que es capaz de competir con jugadores profesionales.

La división PlayStation fue la gran protagonista del evento, con sus múltiples facetas. En general se ha hablado de juegos y desarrollo con la participación de Jade Raymond, fundadora de Haven, estudio adquirido por Sony el pasado mes de julio; Justin Truman, Director de Desarrollo de Bungie, trabajando en proyectos no anunciados; y Nuria Tari, que habló de la colaboración entre Sony y el Manchester City para crear Metaverso de fútbol .

Ryan luego insinuó el próximo lanzamiento de Beat Saber en PlayStation VR2, sin proporcionar más detalles: juego de ritmo From Beat Games ha logrado un éxito extraordinario hasta el momento, y su entrada en la sala de juegos del nuevo visor de realidad virtual seguramente será recibida con entusiasmo por los usuarios. Para más detalles, sin embargo, tendremos que esperar.

Este no es un juego independiente, sino uno Modo adicional gratuito Para los propietarios del último episodio de la serie de carreras, que les permitirá experimentar las carreras desde una perspectiva en primera persona y aprovechar la avanzada tecnología PS VR2 para “sentir” verdaderamente la emoción de correr a bordo de los autos más rápidos del mundo. mundo. Como se mencionó, Gran Turismo 7 VR estará disponible a partir del 22 de febrero en forma de actualización.

Life is Strange: Arcadia Bay Collection, repaso a la primera aventura en llegar a Switch

READ Life is Strange: Arcadia Bay Collection, repaso a la primera aventura en llegar a Switch

Proyecto de ventas de Leonardo y PS5



proyecto leonardo

El siguiente anuncio de la conferencia fue Project Leonardo, una consola PS5 modular altamente personalizable diseñada para usuarios con incapacidad. Gracias a las características de este dispositivo, que han sido estudiadas y probadas en colaboración con organizaciones como The Able Gamers Charity, SpecialEffect y Stack UP, será posible crear desde cero una configuración que se adapte a las necesidades de cualquiera.

Para mantenerse en el tema de PlayStation 5, Jim Ryan subió al escenario del evento de Las Vegas para anunciar que la consola ha vendido 30 millones de unidades hasta la fecha y que diciembre de 2022 fue el mejor mes para la plataforma. El jefe de SIE también afirmó que los problemas con la disponibilidad de PS5 ahora pertenecen al pasado y que a partir de ahora Será mucho más fácil encontrar y comprar la consola. En tiendas de todo el mundo.