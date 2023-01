¡Llegan los enlaces personales de Whatsapp! | Puedes hacerlos de mil maneras, y así es como

Ahora decir Whatsapp es equivalente a decir comunicación. ¿Cuántas veces al día lo usamos? Ya sea organizando una reunión de trabajo, charlando con nuestra media naranja o charlando con amigos, se ha convertido en un imprescindible de nuestra rutina diaria, tanto que es prácticamente imprescindible en todo smartphone.

Pero a veces no es fácil intercambiar nuestros contactos. Whatsapp, especialmente con personas que no conocemos o cuyo número aún no hemos guardado en nuestra libreta de direcciones. Pero tranquilo, porque hay una solución útil a este problema: se trata de enlaces de WhatsApp. Se pueden crear de muchas maneras diferentes, y en este artículo los enumeraremos todos, para que pueda encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades.

Hola, aquí está mi enlace!

Por “enlace” no nos referimos a más de un archivo Hipervínculouna cadena de texto en la que se puede hacer clic con el mouse, o con la yema del dedo, para acceder a una página web específica, o en el caso que examinamos hoy, la capacidad de agregar automáticamente un contacto a su libreta de direcciones de Whatsapp.

Existen infinidad de situaciones en las que resulta inconveniente intercambiar números de teléfono: una reunión de negocios, un amor a primera vista en una discoteca, un encuentro casual en el transporte público, etc. En todas estas situaciones, enviar un solo enlace puede ahorrar un tiempo valioso para guardar los contactos de los demás y no perderse de vista. Pero, ¿cómo se crea un enlace de Whatsapp?

Mientras tanto, buenas noticias: ya sea que sea un usuario de Android o iOS, ¡todavía tiene la oportunidad de crear, enviar y recibir enlaces de Whatsapp! Así que tenga la seguridad de que todos estos métodos serán 100% utilizables en su teléfono inteligente, ya sea un iPhone o cualquier otro modelo. También hay una forma de crear enlaces a través de la aplicación de escritorio. En resumen, ¡tiene muchas opciones para elegir!

En segundo lugar, el vínculo Se pueden crear en dos formas distintas.: URL, la clásica dirección formada por caracteres alfanuméricos que tecleamos en la barra de direcciones de nuestro navegador mientras navegamos por Internet; Y Código QR, este ícono cuadrado en blanco y negro que, si está enmarcado por la cámara de un teléfono inteligente, realiza la misma función que un enlace de hipertexto. Depende de usted decidir cuál crear, según su preferencia o necesidad.

Cómo generar una URL de enlace de Whatsapp o un CÓDIGO QR

a través de un teléfono inteligente

Como se mencionó, no importa si tiene iOS o Android: puede crear fácilmente un enlace en forma de URL o CÓDIGO QR.

En el primer caso, todo lo que tienes que hacer es Escriba la siguiente cadena https://wa.me/39 seguido de su número de teléfono. Entonces, si su número es 12345678, será la cadena para escribir https://wa.me/3912345678. Tenga en cuenta que asumo que tiene una tarjeta SIM italiana: eso explica por qué hay 39 En la cadena: se refiere a prefijo ciudadano italiano. Si tiene una tarjeta SIM extranjera, recuerde reemplazar este número con el código de país correcto.

Si prefiere generar un código QR, siga estos pasos: Desde la aplicación, toque el ícono de tres puntos en la esquina superior derecha para acceder ajustes; Una vez hecho, haz clic en la opción CÓDIGO QR que encontrarás junto a tu nombre, a la derecha. ¡Nada más sencillo!

a través del escritorio

Desde una computadora, el procedimiento para crear un enlace de Whatsapp es prácticamente el mismo, con una diferencia importante: no se puede generar un código QR, solo una URL.

El procedimiento es casi idéntico al de los teléfonos inteligentes: todo lo que tiene que hacer es escribir la siguiente cadena https://wa.me/39 seguido de su número de teléfono. Recuerda que no tienes una tarjeta SIM italiana, tendrás que reemplazarla 39 con tu código de área.

A estas alturas probablemente creas que sabes todo sobre los enlaces de Whatsapp, pero espera un minuto, no querrás perderte la mejor parte: con este sistema ¡Puede crear enlaces no solo a un solo contacto, sino también a un chat grupal! ¿No es genial?

Cómo crear un enlace de Whatsapp para un chat grupal

a través de un teléfono inteligente

También en este caso, Whatsapp te ofrece la posibilidad de generar un enlace URL o CÓDIGO QR. Sin embargo, se debe establecer una premisa importante: esta función sólo es posible enAdministrador de grupo, es decir, la persona que tiene derecho a agregar nuevos miembros al chat. Si ese es usted, siga adelante y siga leyendo; Si no, tendrás que contactar con el administrador del grupo y pedirle que lo haga por ti.

Esto es lo que debe hacer: una vez que la aplicación esté abierta, ingrese al chat respectivo y toque su nombre. Ahora ve al elemento “Participantes“y presione”Llamar a través de enlaceDesde aquí podrás ver la URL a compartir, y puedes hacerlo de varias maneras diferentes: copiándola y luego enviándola a través de otras aplicaciones, compartiéndola dentro del propio Whatsapp y creando un código QR. También puedes decidir para restablecer el enlace, cambiando así los caracteres que forma la cadena, para mayor protección. ¡Tómese todo el tiempo que necesite para decidir qué opción prefiere!

a través de una computadora

No hay diferencias de procedimiento entre las versiones móvil y para PC de Whatsapp. Esto significa que cuando se ejecuta desde una PC, podrá crear enlaces a chats grupales exactamente de la misma manera que le expliqué con respecto a la versión para teléfonos inteligentes. Además, tengo buenas noticias para ti: El trámite también funciona en Whatsapp Web¡así que puede usar este método incluso si no tiene la aplicación de escritorio Whatsapp!

¿Quieres que repita el procedimiento para asegurarme de que no me equivoco? Por supuesto: todo lo que tiene que hacer es iniciar la aplicación, o iniciar sesión en Whatsapp Web, e ingresar al chat que desea compartir. Toque el nombre del chat: desde aquí todo lo que tiene que hacer es desplazarse hacia abajo hasta llegar al elemento “Participantes“, que irá acompañada de pepinos”.Llamar a través de enlaceSelecciónelo y verá la URL compartida. También puedes restablecerlosi quieres una medida de seguridad extra, y tendrás acceso a varias opciones para compartir: cópialo para enviarlo con apps de terceros, compártelo dentro del mismo Whatsapp y genera un CÓDIGO QR.

nuestro final¡Ahora también sabes todo sobre Cómo crear enlaces de Whatsapp! Por supuesto, también puedes compartir estos enlaces fuera de la aplicación: cópialos, pégalos y envíalos donde quieras, utilízalos como herramientas comerciales de autopromoción en tus perfiles sociales o envíalos a tu cri para intercambiar información importante. Da rienda suelta a tu creatividad, ¡los enlaces no tienen fin!