Hasta 40 € menos en el precio de la suscripción Extra y Premium – Multiplayer.it

con el Descuentos enero 2023Sony también ofrece un interesante recorte de precio en la suscripción anual Playstation Plusespecialmente con respecto a las clases Extras y cuotassiendo el primero que también se puede adquirir con un descuento de 40 euros respecto al precio original.

Como parte de la iniciativa promocional de enero de 2023, que como hemos visto incluye más de 1.600 juegos y DLC con descuento en contenido, también está esta interesante oferta en relación con la suscripción de PlayStation Plus, especialmente para las categorías adicional y premium.

Los descuentos son de hasta un 40 % en una suscripción anual a PlayStation Plus Extra, lo que básicamente se traduce en 40 euros menos. Esto es para aquellos que aún no son suscriptores de PlayStation Plus, pero aquellos que ya tienen una suscripción a PlayStation Plus Essential también pueden disfrutar de un 30% de descuento.

En esencia, esto es todo Precios y descuentos aplicables En los niveles adicionales y premium de PlayStation Plus para aquellos que aún no tienen una membresía activa:

Extras de PlayStation Plus

Abono 3 meses – 24,99€ (-37%)

Abono 12 meses – 59,99 € (-40%).

Prémium de PlayStation Plus

Abono 3 meses – 34,99€ (-30%)

Abono 12 meses – 79,99 € (-33%)

La oferta solo es válida para: Actualmente no tienes una suscripción activapero incluso aquellos que ya tienen una suscripción básica pueden actualizarse a Extra o Premium con un 30 % de descuento sobre el precio original.

La oferta es válida Hasta el 13 de enero de 2023Encuentra toda la información sobre El sitio oficial de membresía de PlayStation Plus De Sony.